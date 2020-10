La nouvelle éco : le succès du logiciel strasbourgeois HypnoVR qui allie hypnose médicale et réalité virtuelle

Créée en 2016, la satart-up strasbourgeoise HypnoVR qui associe hypnose médicale et réalité virtuelle, a désormais 150 clients en France, en Suisse et en Belgique.

Depuis 2016, la start-up strasbourgeoise HypnoVR a développé un logiciel de réalité virtuelle qui permet, associée à de l'hypnose médicale, de soulager la douleur des patients pendant des opérations ou des interventions, chez le dentiste par exemple. L'un de ses fondateurs, Nicolas Schaettel, répond aux questions de France Bleu Alsace.

France Bleu Alsace : comment fonctionne HypnoVR ?

HypnoVR permet de soulager la douleur et l'anxiété, en associant les techniques de l'hypnose médicale, à des casques de réalité virtuelle. Pour les patients, dans le cadre d'une procédure douloureuse, le praticien va leur proposer d'utiliser HypnoVr, ils vont pouvoir choisir des éléments extrêmement personnalisés, comme d'aller dans un endroit qui leur est confortable, comme la montagne ou la plage, ils peuvent ensuite choisir d'être accompagné par une voix masculine ou féminine et enfin, ils ont aussi le choix de la musique.

France Bleu Alsace : c'est utilisable pour quels types d'opérations ?

On a bien sûr commencé par tous l'univers du bloc opératoire, en complément de produits de sédation classique, mais pour diminuer les doses, et puis bien évidemment on l'utilise aussi après l'intervention pour soulager les douleurs post-opératoires. HypnoVR est aussi utilisé pour l'imagerie, l'oncologie, et aussi énormément par les dentistes.

France Bleu Alsace : qui sont vos clients ?

Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 150 établissements de soins en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. En Alsace, le logiciel est utilisé aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, à la clinique Rhéna et à Mulhouse.

