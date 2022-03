Face aux déserts médicaux, l'une des solutions pour les pépins du quotidien, ce sont les bornes de téléconsultation médicale. Medadom, l'une des entreprises qui installe ces bornes, en a désormais plus de trente en Berry.

La Nouvelle éco: les bornes de téléconsultation médicale Medadom toujours plus nombreuses en Berry

Est-ce la solution aux déserts médicaux du Berry? Les bornes de téléconsultation médicale se multiplient dans le Cher et dans l'Indre. L'entreprise Medadom, l'un des opérateurs de ces bornes, en a aujourd'hui 35 sur notre territoire soit "plus d'un tiers de la centaine d'équipements installés en région Centre-Val de Loire" précise Bruno Sablière, directeur Affaires publiques et Développement de Medadom.

Pour tout ce qui est bobologie du quotidien

Mais qui sont les patients qui utilisent ces bornes. "L'ensemble des patients, notamment ceux qui résident dans un désert médical, répond Bruno Sablière. Qu'ils puissent comme ça, avoir un accès à un médecin généraliste, en moins de dix minutes, pour tout ce qui est bobologie du quotidien." Les bornes sont principalement installées dans les pharmacies "parce qu'elles ont un très bon maillage territorial" explique Bruno Sablière. Les pharmaciens peuvent également accompagner les patients dans l'utilisation de la borne. Il faut prendre soi-même ses constantes, tout en échangeant avec le médecin par visio. "Le médecin a les constantes en direct et à la fin de la téléconsultation, il peut faire une ordonnance et un compte-rendu médical" conclut Bruno Sablière.

200 euros par mois pour une mairie qui fait installer une borne

Quel est le coût d'installer d'une borne de téléconsultation médicale pour une commune ? "C'est un coût qui comprend à la fois la borne et les consultations, mais également l'accès au service médical. On a plus de 150 médecins qui opèrent des téléconsultations dans des centres de santé partenaires" indique Bruno Sablière. La mairie devra débourser 200 euros par mois pour l'ensemble du service.

Les bornes sont-elles la solution face aux déserts médicaux ?

"C'est une solution, ce n'est pas la solution, tempère Bruno Sablière. La téléconsultation ne peut pas et ne doit pas remplacer le médecin traitant. Par contre, c'est une solution complémentaire alternative. Quand des patients sont situés dans ces zones de désert médical, comme 90% du Cher qui est en zone d'intervention prioritaire, ça leur permet de pouvoir pallier, par exemple, à des infections urinaires."