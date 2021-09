La Nouvelle éco : les formations d'infirmiers et d'aide-soignante font le plein à Bourgoin-Jallieu

Après plus d'un an et demi de crise sanitaire, est-ce que les filières du soin attirent toujours ? À l'occasion du retour des étudiants à l'Institut de Formation aux Professions de Santé de Bourgoin-Jallieu, rattaché à l'hôpital Pierre Oudot, la directrice des soins Isabelle Perrin fait le point.

France Bleu Isère : Les étudiants viennent de faire leur rentrée, est-ce que toutes les places sont prises cette année malgré la crise sanitaire et les inquiétudes qu'elle a pu susciter ?

Isabelle Perrin : Alors écoutez oui, là sur l'Institut de Formation aux Soins Infirmiers à Bourgoin-Jallieu notre promotion est complète. Elle comprend 95 places et le recrutement s'est fait à 80% par le biais de Parcoursup. Et puis après, on a 20% d'inscrits qui viennent soit d'un cursus aide-soignant qui se réorientent, soit on a d'autres reconversion professionnelle. Donc ça veut dire

Donc ça veut dire même après cette crise, pendant laquelle des soignants ont dit qu'ils voulaient quitter le métier, vous avez des reconversions? Ça séduit encore des personnes, qui veulent s'investir dans cette filière du soin ?

La filière infirmière est la formation la plus demandée sur Parcoursup. C'est vrai que la crise sanitaire a montré les difficultés de ce métier, mais en même temps, a montré toute la force des soignants et vraiment la mission d'intérêt général qu'avait la profession paramédicale. Je pense que ça, ça séduit, de pouvoir trouver une utilité dans son métier. Donner du sens à son métier, c'est encore quelque chose qui séduit heureusement les jeunes.

Vous parliez aussi de la formation pour devenir aide-soignante. Sur celle-ci, vous avez même réussi à augmenter le nombre de places. Ça suffira à répondre aux besoins sur le territoire ?

Les besoins sont énormes, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à tous les besoins. Par contre, on a pu augmenter notre promotion aide-soignante neuf places et aujourd'hui, elle est complète également. C'est vrai que le Ségur, avec tout ce qu'il a engendré de perspectives d'évolution financière, en termes de qualité de vie au travail, attire aussi et permet de faire bénéficier les futurs professionnels de toute cette attractivité.

Le fait de réussir à remplir les promotions de l'IFPS est un bon signe pour le Nord-Isère à moyen terme ?

Tout à fait, en tout cas pour l'hôpital de Bourgoin et pour les centres hospitaliers du groupement, c'est la perspective de pouvoir recruter du personnel pour les besoins hospitaliers, mais aussi les besoins des différentes structures d'EHPAD environnantes ou pour les services de soins infirmiers à domicile. C'est aussi la perspective de pouvoir réaliser notre mission de prise en charge de tous les patients du Nord-Isère.