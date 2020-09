La Nouvelle Eco : les hôpitaux de Paris recrutent 500 soignants pour des secteurs en tension

Alors que l'épidémie de Covid-19 s'aggrave en Ile-de-France, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) recherche 500 soignants pour des recrutements dans toute la région. Alors qu'on pourrait penser que la crise sociale hospitalière et l'épidémie de Coronavirus avaient freiné les vocations, en réalité l'AP-HP cherche à recruter depuis deux ans pour faire face à la pénurie de personnel.

L'AP-HP recherche des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des manipulateurs radio, des soignants en gériatrie, des soignants de nuit... Et la liste est non-exhaustive. La pandémie accélère ce besoin de recrutement. "Un patient Covid a besoin de deux fois plus d'infirmiers qu'un patient classique et en réanimation c'est cinq fois plus," détaille Pierre-Emmanuel Lecerf, le directeur général adjoint de l'AP-HP

Hausse des salaires et aides au logement

L'AP-HP recrute pour des titularisations : des recrutements dans la fonction publique hospitalière. L'AP-HP promet des formations pour faire évoluer sa carrière et des rémunérations à la hausse. "Notamment grâce au Ségur de la Santé signé en juillet," précise Pierre-Emmanuel Lecerf. Chaque soignant recevra 183 euros de plus par mois.

Le coût de la vie à Paris décourage certains soignants de région à venir s'installer dans la capitale. "Nous avons élargi notre parc immobilier," promet l'AP-HP. Les nouvelles recrues seront aidées pour leur installation.

Postuler sur internet ou en contactant l'hôpital souhaité

Que vous soyez un(e) soignant chevronné ou un(e) jeune diplômé(e), vous pouvez postuler en suivant ce lien ou en contactant directement les DRH des hôpitaux qui vous intéressent.

La Nouvelle Eco : Pierre-Emmanuel Lecerf, le directeur général adjoint de l'AP-HP