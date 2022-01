La Nouvelle éco : les premiers masques FFP2 en tissu et aux normes conçus dans l'Hérault

Sylvain Marie est le directeur marketing de la société Pharma nature basée à Vendargues. Sa filiale Masques Pro propose un masque en tissu FFP2 réutilisable. Le premier du genre en France.

Votre masque FFP2 est en tissu, certes, mais il est quand même aux normes. C'est bien ça ?

Il est évidemment aux normes. C'est ce qui fait qu'il est mis en lumière aujourd'hui. Il a obtenu, selon la norme NF EN 149, la certification FFP2-RD. RD, pour réutilisable.

L'intérêt du FFP2, c'est qu'il filtre mieux que le masque chirurgical

Il filtre mieux et j'aurais tendance à dire, deux fois plus puisque, d'une part, c'est un masque qui protège l'environnement proche du porteur, mais qui protège surtout le porteur lui même. Ce qui n'est pas le cas de la totalité des autres masques, qu'ils soient en tissu ou chirurgicaux. C'est le premier point et le deuxième point, pour être FFP2, il faut assurer un taux de filtration qui soit supérieur à 94%. Il se trouve que le notre est à 98% de filtration.

On n'est pas obligé de le laver puisqu'il est en tissu mais si on veut le laver quand même, est ce qu'il garde ses qualités ?

On ne va pas le comparer à un jean mais effectivement, plus vous allez le laver, plus il y aura un risque de perdre en efficacité de filtration. C'est pour ça, et j'insiste là-dessus, que la certification FFP2-RD stipule qu'il n'y a pas d'obligation de lavage, notamment pour le garder au plus haut niveau. Maintenant, on ne peut pas obliger non plus des gens à porter des masques sales ad vitam aeternam donc, évidemment, si le porteur considère que le masque est trop sale, voire trop odorant pour être porté, il peut tout à fait le nettoyer.

On va prendre l'exemple où moi j'ai ce masque. Je le réutilise et je ne le lave pas parce que je ne le salis pas, est-ce qu'il a une durée de vie limitée ?

L'indice qui pourrait vous dire qu'effectivement il est temps de le changer, c'est éventuellement un tissu, notamment la face supérieure, qui pourrait être élimé. Si le tissu est élimé, c'est signe qu'il faut en changer.

Pour ce qui est des infos pratiques, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le prix ? Où est-ce qu'on le trouve ? Où est-ce qu'il faut le commander ?

Aujourd'hui, ce produit, vous pouvez le retrouver dans plus de 3.000 pharmacies d'officine dans la France entière. On peut aussi le trouver sur notre site. Il est vendu 14,20 euros TTC et surtout, il existe en trois tailles, en taille S, en taille M et en taille L. La taille S correspondant aux enfants dès l'âge de 6 ans.