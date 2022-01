La nouvelle éco : un implant pour recouvrer l'usage de sa main, pensé par la start-up héraultaise Neurinnov

C'est une révolution technologique qu'a amorcée Neurinnov, une start-up héraultaise basée aux Aires, à côté de Bédarieux. Elle travaille sur un implant destiné aux tétraplégiques qui ont perdu l'usage de leur main. Cette innovation leur permettrait de recouvrer une certaine habileté. Interview avec Serge Renaux, le PDG de l'entreprise.

Concrètement, à quoi ressemble cet implant et comment fonctionne-t-il?

C'est un implant de neurostimulation qui est placé sur deux nerfs. On va le placer au niveau du bras et vraisemblablement au niveau de l'omoplate. Le patient va avoir, à l'extérieur, une sorte de gilet qui va contenir les batteries et un petit capteur, placé sur l'épaule. Et en fonction d'un mouvement de l'épaule qu'il va faire, il va pouvoir demander l'ouverture et la fermeture de sa main.

Est-ce qu'il y a une sorte de rééducation pour apprendre à utiliser cet implant?

Absolument! En fait, on a un petit simulateur, si vous voulez, comme un simulateur de vol pour les pilotes, qui va guider le patient et lui permettre d'apprendre plus rapidement. C'est aussi un moyen pour nous de sélectionner les patients pendant la phase préclinique, c'est-à-dire qui va déclencher le choix de l'implantation ou pas du patient.

Tout le monde ne peut pas en bénéficier?

Effectivement, tous les patients tétraplégiques ne sont pas éligibles à la technique. On se situe sur des lésions qui sont un peu particulières, sur lesquelles le patient va garder l'usage de son coude et l'usage de ses épaules pour pouvoir, comme je le disais, faire un mouvement pour dire s'il veut ouvrir ou fermer la main. On a mis, si les patients n'ont pas cette capacité-là, une possibilité aussi pour eux de le faire par la voix.

David Guiraud, Serge Renaux et David Andreu : l'équipe de Neurinnov - Neurinnov

Est-ce que les patients recouvrent leur habileté à 100%?

Non, le but est de restaurer un certain nombre de mouvements, probablement cinq différents. C'est le patient qui décide. Il peut par exemple nous dire qu'il voudrait attraper une brosse à dents, une balle ou un stylo. Ces différents mouvements ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est nous qui allons paramétrer tout ça?

Quand votre implant pourra-t-il être commercialisé?

On a besoin d'obtenir le marquage CE, un marquage qui certifie le produit. Pour ça, on doit faire une étude clinique qui doit montrer qu'il n'y a pas de danger pour le patient et que ce dernier en retire un bénéfice. On va mener cette étude clinique sur deux ans, entre 2024 et 2026. Là, cette année, on va faire une étude avec quatre patients. La commercialisation, ce sera à l'horizon 2026-2027.

Pourrait-on imaginer la même technologie pour un autre membre paralysé, par exemple, une jambe?

C'est beaucoup plus complexe. Parce que là, en fait, on arrive à reproduire ça uniquement pour deux nerfs. Lorsqu'il y a beaucoup plus de nerfs sollicités, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé.