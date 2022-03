La nouvelle éco : à Montpellier, Ciloa développe une nouvelle génération de vaccins

Ciloa, une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la biotechnologie, développe une technologie innovante depuis une dizaine d'années. Elle vient de recevoir 5 millions d'euros, dans le cadre d'une levée de fonds et dans le cadre d'un plan gouvernemental, pour continuer ses recherches. Interview avec le directeur général, Robert Mamoun.

Quelle est cette nouvelle technologie ?

C'est une technologie très innovante, qui a le vent en poupe dans le monde entier et surtout aux Etats-Unis, qui est la technologie des exosomes. Concrètement, ce sont des petites vésicules naturelles microscopiques, qui sont produites par nos organes, de façon à envoyer des informations très complexes d'un organe à un autre. Avec ces exosomes, on va mimer le virus. On va l'injecter et déclencher une réponse immunitaire, alors qu'il n'y aura aucun virus dans le corps.

Est-ce une technologie qui existe déjà ?

Non, on est pionnier en la matière.

Où en êtes-vous dans le développement de ce vaccin ?

On a démontré qu'on pouvait le produire, qu'on pouvait injecter ça à des animaux qui vont déclencher des réponses contre le virus.

Pour les vaccins français contre le Covid-19, on parle surtout de Sanofi. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de vous. Pour quelles raisons ?

Ça dépend de la taille. On n'a pas la même surface en recherche, en connaissances, en reconnaissance, en communication, financièrement, que Sanofi.

Les gens se rendent compte aussi qu'on a besoin de vaccins pour le Covid-19 et pour toutes les maladies qui vont arriver avec le réchauffement climatique - Robert Mamoun, directeur général de Ciloa

Avez-vous le soutien du Ministère de la Santé ?

D'abord, on a eu le soutien de la Région Occitanie. Le Ministère de la Recherche et de l'Innovation a repris le flambeau. Et là, on vient d'avoir ces 5 millions d'euros qui vont nous permettre d'aller jusqu'aux phases cliniques. On va pouvoir démontrer que l'on protège bien des animaux contre le virus, que c'est une technologie complètement sécurisée. Et après, on pourra passer chez l'homme. Mais à ce moment-là, on aura besoin de moyens financiers beaucoup plus considérables.

Quand pensez-vous que votre vaccin sera prêt ?

On espère passer sur l'homme dans un an.

N'arrivez-vous pas après la bataille ?

On n'arrive pas vraiment après la bataille. On arrive après le gros rush. Il est probable qu'on va avoir besoin de vaccins tous les ans, un peu comme les vaccins contre le virus de la grippe.

Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un vaccin contre la Covid-19. Mais c'est aussi une plateforme vaccinale. Ça veut dire que il suffit de changer la signature du Covid-19 pour celle de Zika, de la dengue, du VIH ou du chikungunya. Donc, on n'arrive pas après la bataille. On est dans la bataille, mais c'est une bataille de longue haleine et on veut être prêt pour les prochains épisodes.

On développe aussi un nouveau type de médicament qui va utiliser la même technologie. L'intérêt, c'est qu'il va pouvoir cibler les organes à guérir. Ca va être beaucoup moins toxique et beaucoup plus effectif.

Interview avec Robert Mamoun, directeur général de l'entreprise montpelliéraine Ciloa Copier