La nouvelle éco : près de Dieppe, Normandy EcoSpace fabrique près d'un millier de pince-nez antibuée par jour

Installée à Arques-la-Bataille, l'entreprise Normandy EcoSpace, spécialisée dans l'impression 3D, cartonne avec ses pince-nez qui empêchent la buée de se déposer sur les lunettes quand on porte un masque.

Voilà un nouvel exemple d'entreprise qui a pu (et su) adapter sa production pour prendre en compte l'épidémie de coronavirus. Installée à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), Normandy EcoSpace (NES) fabrique des pince-nez qui se fixent sur le masque, et empêchent ainsi la buée de se déposer sur les verres des lunettes.

Tous les jours, environ 900 pièces sortent des imprimantes 3D de l'entreprise. Des pince-nez que les particuliers peuvent acheter sur le site Internet de la société, mais qui intéressent aussi beaucoup les entreprises.

"Nous avons des entreprises qui sont axées sur la sécurité, avec la problématique de la buée sur les lunettes de sécurité au travail, explique Audrey Fontaine, la directrice de Normandy EcoSpace. Et puis nous avons les entreprises qui souhaitent avoir un objet plus commercial. L'impression 3D permet de personnaliser et nous ajoutons, par exemple, le logo de l'entreprise sur l'arrête du pince-nez." Certains lunetiers offrent ainsi des pièces à leurs clients.

Cette activité a permis à NES de se développer, avec désormais une vingtaine d'imprimantes 3D, qui ne se limitent pas aux pince-nez. "À partir du moment où on décide de devenir un atelier de fabrication, on peut fabriquer tout autre chose", explique Audrey Fontaine, invitée ce lundi de France Bleu Normandie. Par ailleurs, le fil de plastique (fabriqué à base d'amidon de maïs et donc bio) qui sert à fabriquer les pince-nez est fourni par la société Francofil, installée elle-même en Seine-Maritime.