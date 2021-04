La nouvelle éco : Sanilea à Limoges organise de nombreux transferts de patients covid

Une entreprise haut-viennoise est en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. Sanilea à Limoges est spécialisée dans l'organisation du transport sanitaire . Et évidemment elle œuvre beaucoup depuis un an pour le transfert des patients covid.

Elle n'a que 8 ans d'existence mais l'entreprise limougeaude s'est déjà taillé une belle place dans le monde de la santé. Salinea est spécialisée dans l'organisation du transport sanitaire en France. Elle a déployé une plateforme digitale au sein des établissements de santé, baptisée SpeedCall, qui permet de gérer l'intégralité des transports de malades. De même elle a développé une seconde plateforme à destination des patients cette fois qui s'appelle Mon Ambulance. "Aujourd'hui on est déployé dans 700 établissements et on gère à peu près un million de transports par an" précise le président de Sanilea Fabien Soarès.

Un service à la demande

En clair lorsqu'un service de soin souhaite un transport de patients il lui suffit de le demander sur la plateforme de Sanilea qui s'occupe alors de trouver de trouver la société de transport adaptée. Une réactivité qui lui vaut bien sûr d'être très sollicitée depuis le début de la crise du covid. "La spécificité covid est totalement intégrée dans la plateforme puisqu'elle nécessite des précautions particulières pour les entreprises de transports et pour les soignants" indique Fabien Soarès.

Des transferts de patients covid tous les jours

Difficile de dire évidemment combien de transports covid a gérés Sanilea. "C'est des transferts réguliers parce qu'on parle beaucoup des transferts inter-région mais il y en a dans les régions qui sont réalisés quotidiennement". L'entreprise s'occupe également beaucoup des transports des patients qui retournent chez eux. "Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un transfert de patient qui est covid ou suspecté covid" précise encore Fabien Soarès. Pour l'entreprise limougeaude c'est la démonstration du besoin de coordination du parcours de soin du patient et de l'accroissement de la nécessité de traçage des transferts. Une forte perspective de développement donc pour elle.