La nouvelle éco : Thomas Pesquet va utiliser la technologie d'une start-up de Montpellier

Ce vendredi 23 avril 2021, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envole vers la Station spatiale internationale (ISS), pour sa seconde mission dans l'espace. D'ici cet été, il devrait pouvoir utiliser une technologie développée par une start-up montpelliéraine.

Un casque conçu pour Thomas Pesquet

Depuis 2017, Fit Immersion développe un casque de réalité virtuelle. Lorsque vous êtes sur un vélo stationnaire, type vélo d'appartement, et que vous enfilez ce casque, des routes défilent devant vos yeux. "L'idée, c'est d'être au plus proche de la réalité", explique Dimitri Prikhodko. Grâce à des capteurs, plus vous pédalez vite, plus les images défilent vite. Si vous montez une côte, une option permet de sentir, dans vos jambes, cette difficulté supplémentaire.

En octobre 2019, Fit Immersion a reçu un mail du CNES (Centre national d'études spatiales) expliquant son intérêt pour cette technologie. L'idée serait que l'astronaute français Thomas Pesquet puisse l'utiliser à bord de l'ISS d'ici cet été (regardez cette vidéo de Thomas Pesquet avec le casque). "On ne s'y attendait vraiment pas", rit l'entrepreneur.

Le but c'est qu'il garde un contact avec la Terre quand il sera dans l'espace - Dimitri Prikhodko, fondateur de la start-up montpelliéraine Fit Immersion

La start-up a alors adapté sa technologie car, sur l'ISS, humains et objets sont soumis à l'absence de pesanteur. "On a dû modifier les capteurs, détaille Dimitri Prikhodko. Si on ne l'avait pas fait, les images vues dans le casque de réalité virtuelle auraient dévié."

Par ailleurs, Fit Immersion a ajouté du son et a créé un parcours spécifiquement pour Thomas Pesquet : un tracé au cœur de Paris, qui passe par le Trocadéro, la Tour Eiffel, le musée de l'Armée, et le Louvre.

Une technologie créée pour les salles de sport

À l'origine, Fit Immersion a créé cette technologie pour les salles de sport. - Fit Immersion

À l'origine, Fit Immersion avait créé cette technologie pour les salles de sport. À cause de la crise sanitaire, celles-ci sont fermées : la start-up de Montpellier a dû changer son fusil d'épaule. "On a attendu un peu et puis on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on trouve une solution."

L'idée n'est pas de remplacer le vélo classique mais de faire en sorte que vous puissiez en faire même quand ce n'est pas possible d'aller dehors, par exemple lorsqu'il pleut ou qu'il fait nuit - Dimitri Prikhodko, fondateur de la start-up montpelliéraine Fit Immersion

La start-up a alors décidé d'en faire un outil pour le sport à la maison. "Ça a plutôt bien pris, s'enthousiasme Dimitri Prikhodko. Par exemple, pour la période de Noël, on a eu une centaine de commandes en un mois. Ce qui n'est pas trop mal pour une entreprise de notre taille..."

Aujourd'hui, le casque de réalité virtuelle propose une quinzaine de parcours en France et en Russie. Certains parcours sont en images de synthèse. Par exemple, vous pouvez pédaler sur la lune ! Un parcours que Thomas Pesquet n'a pas souhaité emmener avec lui sur l'ISS...

Interview avec Dimitri Prikhodko, fondateur de la start-up Fit Immersion Copier

Consultez notre dossier consacré à la mission "Alpha" de Thomas Pesquet

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !