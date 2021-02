La nouvelle éco : un bateau qui vole au-dessus de l'eau créé par l'entreprise montpelliéraine Neocean

Le 4 février 2021, le concours régional "les Inn'ovations" a décerné deux prix à la start-up montpelliéraine Neocean, qui commercialise l'Overboat, un bateau à mi-chemin entre le jet-ski et la planche à voile et qui fonctionne à l'électricité. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

La start-up Neocean, basée à Montpellier, a reçu deux prix lors du concours occitan les Inn'ovations, le 4 février 2021 (Grand prix et Prix de la mobilité intelligente et durable). Cette entreprise a conçu et fabriqué, avec l'aide de l'Université de Montpellier, l'Overboat, un bateau qui vole au-dessus de l'eau.

"L'Overboat est équipé de foils, explique Vincent Dufour, fondateur de Neocean, ce sont des sortes de petites ailes et c'est ça qui va soulever la coque du bateau. Quand vous êtes à bord, vous avez l'impression de glisser au-dessus de l'eau. C'est une sensation très grisante. C'est un bateau mais c'est presque un engin de glisse." L'engin n'est pas réservé au loisir. Il est aussi conçu pour les professionnels, notamment à ceux qui travaillent dans la surveillance des réserves marines et aux coachs sportifs.

L'Overboat est un bateau à mi-chemin entre le jet-ski et la planche à voile, explique Vincent Dufour, fondateur de la start-up montpelliéraine Neocean Copier

Un bateau qui glisse à l'électricité

Sensible à la lutte contre le réchauffement climatique, Vincent Dufour a choisi de faire de l'Overboat un engin exclusivement électrique. Il est donc moins énergivore qu'un jet ski. Comme il glisse sur l'eau, il ne crée pas de sillage dans la mer. Son moteur a été conçu pour faire le moins de bruit possible. "J'ai toujours été frustré de ne pas trouver un bateau qui soit à la fois pratique et écologique, explique l'entrepreneur, océanographe de formation. Je crois qu'on a réussi à allier ces deux dimensions."

Quand il est en mouvement, l'Overboat ne rejette aucun déchet et ne fait aucun bruit, détaille Vincent Dufour, fondateur de la start-up montpelliéraine Neocean Copier

L'Overboat est déjà commercialisé. D'ici quelques mois, il sera possible de le louer "dans un centre nautique proche de Montpellier", élude Vincent Dufour. Aujourd'hui, le bateau a une autonomie de deux heures et il atteint 16 nœuds (30 km/h). Neocean souhaite pousser ses capacités pour qu'il atteigne 20 nœuds (35 km/h).