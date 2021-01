La nouvelle éco : un traitement pour mieux vivre avec des acouphènes à Saint-Étienne

Arthur Fanjaud est audioprothésiste à Saint-Étienne. Il s'est installé dans un cabinet au printemps, à l'issue du premier confinement. Et il propose un traitement inédit pour mieux vivre avec des acouphènes. Les acouphènes invalidants touchent 3% de la population.

Et le traitement proposé par Arthur Fanjaud regroupe plusieurs méthodes. Il permet non pas de supprimer les acouphènes mais de mieux vivre avec, de les oublier. "A l'aide d'un outil qu'on appelle l'acouphènométrie on va recréer cet acouphène ce qui permet au patient de la sortir de sa tête de la comprendre, explique Arthur Fanjaud. A partir de cet acouphène on va pouvoir modéliser une vague et faire entendre le bruit de l'océan au patient. Le bruit de l'océan va englober l'acouphène. Cela va lui permettre de mieux vivre avec. Le bruit de l'océan c'est un bruit qui nous est coutumier et au bout de quelques heures d'écoute on ne l'entend plus, le cerveau va le filtrer. Au bout d'un mois de thérapie, 80% des patients ressentent un gène divisée par deux".

Arthur Fanjaud a réalisé ses objectifs de l'année en seulement six mois, signe qu'il y avait une vraie demande dans ce secteur.