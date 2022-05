La nouvelle éco : une entreprise du Lot utilise le paintball pour lutter contre les chenilles processionnaires

Son siège social est à Saint-Cloud en région parisienne, mais M2idispose de trois sites de production, le laboratoire de R&D en Béarn, une usine de production Camargue et le "cœur du réacteur" dans le Lot à l'ouest de Cahors dans la petite commune de Parnac, au milieu des champs. C'est là que le leader européen des phéromones dans la protection des cultures produit ces fameuses billes de paintball à base de ces hormones animales. Une trentaine de salariés, des ingénieurs, des agronomes, des entomologistes, des opérateurs industriels, etc travaillent sur le site lotois.

En 2016, M2i s'installe à Parnac en reprenant une partie du personnel et des installations de la cave Vinovalie. "C'était aussi un moyen pour nous d'être au plus près des agriculteurs et viticulteurs avec lesquels coopérer", détaille Yoann Fournil, directeur des partenariats. L'entreprise développe des solutions naturelles et biologiques capables de se substituer aux insecticides conventionnels, un chimiste vert qui réplique la nature en résumé.

Les phéromones sont des odeurs ,naturellement émises par les insectes pour communiquer entre eux. M2i reproduit ces molécules pour les utiliser afin de repousser ou désorienter les insectes ravageurs. Parmi les solutions innovantes, le paintball avec des billes faites de gel de phéromones appliquées à la cime des arbres pour protéger le sujet durant toute la saison des chenilles processionnaires. "Cela fait 20 ans qu'on utilise les phéromones mais les utilisateurs se plaignent qu'il n'existe pas ou peu de techniques pratiques, faciles. Le paintball est une solution". Plusieurs villes occitanes et du sud-est ont fait appel à M2i comme Monaco, Toulouse est intéressée.

M2i qui vient de construire un nouveau bâtiment prévoit une dizaine d'embauches à Parnac dans les prochaines années.