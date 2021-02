La nouvelle éco : une start-up iséroise invente un test salivaire qui détecte les virus en cinq minutes

Dans ce contexte de crise sanitaire, un test salivaire qui permet de détecter très rapidement la présence de n'importe quel virus est une aubaine. C'est ce sur quoi travaille la start-up Grapheal, basée à La Tronche, dans l'agglomération grenobloise. Son directeur marketing, Jérémie Thiblet était l'invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Isère ce lundi à 7h15.

Comment fonctionne ce test salivaire ?

Grapheal développe un test salivaire Covid-19 numérique ultra rapide et grand public. Ce test repose sur une technologie en graphène et permet de détecter le virus en moins de cinq minutes. Le signal est capturé électroniquement au sein du capteur et donne un résultat sécurisé qui est transférable sur un tag RFID (une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant la radio-identification, ndlr). Ce tag peut constituer un passeport de santé numérique.

Pour l'instant, votre projet en est au stade de l'expérimentation. Est-ce que des tests sur de vrais patients sont bientôt prévus ?

Effectivement nous en sommes au stade du prototype et un essai clinique sur 60 volontaires va être conduit par l'institut de virologie du CHU de Grenoble à la fin du mois de février et devrait durer deux mois. Si les résultats sont concluants, nous devrions passer à une étude sur une plus grande population pour valider les résultats du test.

Avez-vous déjà trouvé des volontaires ?

Absolument, c'est le CHU qui a géré cet aspect.

Dans quels contextes pourrait-on utiliser ces tests ? À qui s'adressent-ils ?

Dans le contexte actuel, prendre l'avion, assister à un concert ou un spectacle ou encore participer à un congrès sont des choses difficiles à faire donc ces tests nous permettraient de faciliter un retour à la normale.

C'est-à-dire que dans la file d'attente pour assister à un concert par exemple, nous pourrions nous faire tester et ne rentrer que si le résultat est négatif ?

Tout à fait. Le test est constitué d'une partie qui va nous tester et donner une réponse en moins de cinq minutes, puis le test se transforme en "pass", c'est-à-dire que le résultat est codé sur une étiquette consultable sans contact par smartphone et cela permettrait de trier facilement au sein d'une grosse population les personnes qui sont porteuses du virus.

Combien coûte ce test et comment sont financées vos recherches ?

Le prix de vente du test serait de 10 euros. Pour financer nos recherches, nous avons réussi à lever 1,9 millions d'euros à partir de fonds privés, de subventions et de prêts. Il faudra que nous levions plus d'argent pour nous engager dans le processus d’industrialisation du produit.

