La nouvelle école d'infirmières du Montargois fonctionnera dans trois ans sur le site de l'hôpital d'Amilly

Objectif 2026 pour le futur IFSI de l'agglomération montargoise ! L'Institut de formation en soins infirmiers déménagera de Chalette-sur-Loing où il se trouve actuellement, sur le site de l'hôpital d'Amilly. Le nouvel établissement flambant neuf et moderne de 3.000 m2 accueillera alors 425 élèves infirmières et aide-soignantes.

Ce sera deux fois plus qu'aujourd'hui, avec un objectif que ce personnel soignant soit principalement originaire de la région et qu'il reste une fois le diplôme en poche, exercer sur le montargois. C'est tout l'enjeu de ce déménagement.

Deux fois plus d'infirmières formées

"Nous allons doubler notre capacité de formation, l'effectif va passer de 60 infirmières actuellement à 120 par promotion. Même chose pour le nombre d'aide-soignantes qui augmentera de 50%" explique François Bonneau le président de la région Centre-Val de Loire. "Nous reconstruisons entièrement l'ISFI. A Châlette-sur-Loing, nous sommes dans des locaux qui sont vieux maintenant et sur un site trop petit. Là nous venons nous installer sur l'hôpital d'Amilly, cela va permettre d'avoir une synergie avec les médecins et les infirmières qui interviennent dans la formation".

L'augmentation des effectifs de l'école d'infirmières réjouit le docteur Fabrice Lagarde, il préside la commission médicale d'établissement de l'hôpital. "Les infirmières sont le socle du soin, sans infirmier le médecin ne peut pas faire grand chose, sans aide-soignant non plus, on l'a bien vu durant la crise du Covid. Et puis il y a une vie après l'hôpital et pour l'ensemble de la population c'est important que le nombre d'infirmières augmente".

Médecin endocrinologue au CHAM, Fabrice Lagarde insiste "ce nouvel établissement de formation nous donne une dynamique et un véritable espoir pour la suite, moi je commence à ne plus être tout jeune, donc quid de l'avenir, comment vont être soignés les patients ? De voir arriver comme cela du sang neuf, de la main d'oeuvre, de l'énergie et des idées nouvelles, c'est quelque chose qui nous rend très optimistes".

Une formation attractive et moderne

La pénurie d'infirmières n'est pas nouvelle, ici comme ailleurs, dans le Loiret elle touche les établissements de santé, les Ehpads comme les structures libérales. Il faut éviter de se retrouver dans la même situation qu'avec les médecins généralistes, explique François Bonneau. "Nous devons tout faire pour former des jeunes qui viennent de notre région et qui une fois diplômées, resteront travailler ici". Pour cela, dans le nouvel établissement il y aura des salles de simulation "qui permettront aux jeunes d'expérimenter en situation réelle ce qu'ils sont en train d'apprendre" poursuit le président de la région, "ce sera un outil beaucoup plus attractif et moderne".

La pose de la première pierre du nouvel IFSI est prévue en août 2024 - Lydie Lahaix

L'emplacement précis de l'IFSI sur le site du CHAM n'est pas encore complètement arrêté, deux options sont envisagées, cela va se décider rapidement au mois mai. L'appel d'offre pour désigner le maitre d'oeuvre sera lancé cet été, l'architecte sera choisi dans la foulée.

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l'école d'infirmières est prévue en août 2024. Il y aura deux ans de construction. C'est un projet estimé à 10 millions d'euros, l'Etat s'est engagé à apporter un tiers du financement, la Région Centre-Val de Loire participera également. Le conseil régional qui assure le budget de fonctionnement de l'Institut de soins infirmiers, à hauteur 2,5 millions d'euros par an.