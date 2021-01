La nouvelle maison de santé Porte-Madeleine à Orléans recherche désespérément des médecins

Après l’Argonne, La Source et Saint-Marceau, la maison de santé pluridisciplinaire Porte-Madeleine est la quatrième MSP à ouvrir en centre-ville d'Orléans. Elle est située dans les anciens locaux de l’hôpital Porte Madeleine. Dés son ouverture ce lundi 4 janvier, elle a été littéralement prise d'assaut par les demandes de patients en quête d'un médecin. Des demandes qu'elle peine à satisfaire faute pour l'instant d'un nombre suffisant de praticiens généralistes.

200 demandes pour avoir un médecin en une journée

Coups de téléphone ininterrompus, nombreuses visites à l’accueil, la nouvelle MSP Porte-Madeleine a été submergée à l'ouverture de ses portes dans une partie des locaux rénovés de l'ancien hôpital. Plus de 200 demandes de patients à la recherche d'un médecin traitant en une seule journée sont venues ce lundi 4 janvier s’ajouter aux déjà 180 inscriptions sur liste d’attente effectuées au mois de décembre. Des patients pour la plupart sans médecins "depuis six mois, un an, trois ans" comme l'explique Eléonore Vidal, la coordinatrice de cette nouvelle maison de santé. "Il sont vraiment désespérés, c'est vraiment très compliqué, ca demande beaucoup de patience, être à l'écoute et bien orienter les patients" ajoute-t-elle.

A la recherche de quatre généralistes

Il y a à ce jour seulement trois médecins généralistes dont deux sont à plein temps au sein de cette MSP Porte-Madeleine. Il en manque quatre. Des praticiens, de jeunes patriciens notamment que le nouvel établissement de santé a bien du mal à trouver. "On essaie d'avoir des locaux agréables, une équipe sympa et souriante, de démarcher par le bouche à oreille mais c'est compliqué" reconnait Eléonore Vidal. Pour la coordinatrice de Porte-Madeleine "le fait qu'on a pas comme à Tours d'étudiants en médecine, cela n'aide pas puis _Orléans ne fait peut être pas rêver autant que les bords de mer_". Le souci est surtout que les jeunes médecins ne veulent plus faire "des journées sans discontinuer de 8 heures à 21 heures". Ils ne veulent plus "s'installer", ils veulent rester "libres" privilégiant leur vie privée , "c'est souvent le cas" selon Eléonore Vidal.

Outre trois généralistes, la MSP Porte-Madeleine compte aussi dans ses rangs, trois infirmiers libéraux, une infirmière de pratique avancée, un diététicien, une orthopédiste orthésiste, deux kinés, quatre pédiatres, un pédicure-podologue et une psychomotricienne. Elle est à la recherche également d’un( e) psychologue ainsi que d’un(e) rhumatologue.