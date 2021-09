La nouvelle unité pour malades difficiles de Sarreguemines accueillera ses premiers patients cette semaine

L'image de l'asile austère et vétuste a vécu. La dernière génération d'unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines accueillera ses premiers patients cette semaine dans un environnement flambant neuf et surtout, totalement repensé. "Nous ne sommes pas un lieu de détention, mais un lieu de soins avant tout" détaille Guillaume Flück, directeur-adjoint du CH de Sarreguemines. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre la sécurité et le bien-être. L'UMD accueille "des patients destructurés, psychotiques, porteurs de dangerosités pour eux même et pour les autres. Ce sont donc bien des personnes en soins sans consentement, sur décision de l'Etat" rappelle Guillaume Flück.

Un secteur uniquement pour les femmes

La première particularité de l'UMD est sa forme en demi-cercle qui permet aux soignants d'avoir une vision circulaire et de favoriser les échanges avec les patients. Elle se compose également de 36 lits, divisés en trois sous-secteurs de 12 lits, avec des chambres individuelles pour davantage d'intimité, et des lieux d'activités collectives pour se retrouver en petit nombre. Autre nouveauté, un secteur accueillera exclusivement des femmes avec un encadrement "pour plus d'un tiers" féminin, afin de proposer une meilleure approche avec les jeunes femmes qui y sont hospitalisées. "Il n'y a pas de vidéosurveillance, l'humain est au cœur" ajoute le directeur-adjoint