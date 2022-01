La pandémie dope l'activité de Sephira, spécialiste manceau de la e-santé

Le numérique accentue sa percée dans le domaine de la santé. A la faveur de la crise sanitaire, les téléconsultations médicales explosent. Autrement dit, la possibilité d'obtenir l'avis d'un médecin et une éventuelle ordonnance à distance, sur ordinateur, via une connexion sécurisée. "Ca démarrait de manière assez lente. La crise qui nous a tous saisis a permis une accélération notable", confirme Renaud Gassin, le directeur général de Sephira, spécialisée dans la fabrication de logiciels de santé. Le Covid a en quelque sorte débloqué les freins, tant dans la tête des médecins que dans celles des patients. "Cela permet également aux médecins d'aller solliciter des télé-expertises", explique le dirigeant de la société qui emploie une soixantaine de salariés au Mans. "Des médecins spécialistes qui n'habitent pas dans votre commune mais qui réalisent des consultations à distance", précise-t-il.

Facturation et aide à la gestion des cabinets médicaux

Le cœur de métier de l'entreprise Sephira est la conception et la commercialisation de logiciels de santé. D'une part pour la facturation. "Lorsque vous allez chez votre médecin, vous présentez votre carte Vitale. Notre entreprise gère tous les flux d'informations entre vous, l'assurance maladie, votre banque et votre mutuelle", explique le directeur général de l'entreprise. Et, d'autre part, pour la gestion des cabinets médicaux. "Nous développons des logiciels permettant aux médecins d'avoir une historicité de la relation avec les patients et de pouvoir être aidés pour la prescription médicamenteuse", détaille Renaud Gassin.

Bientôt la carte Vitale sur nos smartphones

Autre sujet d'avenir sur lequel l'entreprise mancelle est impliquée : la e-carte Vitale, autrement dit : la carte Vitale sur nos smartphones. Le directeur général de Sephira ne s'engage pas sur une date de mise en service (car le feu vert ne dépend pas de lui directement). "C'est la question à mille euros!", sourit-il. "Mais j'espère assez vite. Ca se compte plus en mois qu'en décennies", indique-t-il.

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Maine