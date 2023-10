La panique des punaises de lit se propage au Nord Franche-Comté

C'est le cauchemar du moment : la punaise de lit. Un insecte pas plus gros qu'un pépin de pomme mais qui se nourrit de sang humain et dont les piqures sont extrêmement désagréables. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent que ce parasite, autrefois habitué des chambres d'hôtel, se glisse désormais dans les trains, et même dans un collège à Marseille . Un texte de loi doit être déposé prochainement. Le nord Franche-Comté n'est pas épargné par ce fléau.

Témoignages recueillis par Émeline Bonavent

Les entreprises de nettoyage sur le pont

Johan Sauer, patron de l'entreprise de nettoyage NGAN, active dans le Doubs et à Montbéliard, est surtout appelé par des particuliers qui rentrent de vacances. "Tout le monde repart en vacances, loue des gîtes, des Airbnb", avance-t-il. "Les gens ne s'aperçoivent pas forcément qu'il y a de la punaise de lit dans ces logements, et quand ils rentrent de vacances, ils ont la surprise d'en ramener dans leurs affaires."

Sauf qu'une fois que le parasite est installé, c'est presque impossible de le faire partir . Il faut l'éliminer radicalement. Frédérique Torres, responsable de la branche belfortaine de l'entreprise DKM Experts a dû réduire ses interventions sur d'autres nuisibles, pour répondre à la demande des punaises de lits. Il intervient en trois phases : "figer la situation", puis "gérer 'l'émergence", et enfin "assurer le suivi". Selon lui, "le plus dur dans l'éradication de la punaise de lit, c'est de rassurer les gens" qui perdent le sentiment de sécurité au sein de leur logement.

