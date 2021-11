"La parole du médecin, pas toujours parole sainte" : Manon se bat pour son fils polyallergique à Montlouis

A 20 mois, Adam souffre d'une polyallergie alimentaire, une maladie infantile mal connue. Il a fallu six mois pour que le petit garçon de Montlouis-sur-Loire soit diagnostiqué. Six mois d'errance médicale difficiles à vivre pour ses parents, en particulier pour sa mère, Manon Meunier.

Des mois de combat pour leur fils de 20 mois. A Montlouis-sur-Loire, Manon Meunier et son compagnon sont les parents du petit Adam, polyallergique alimentaire. Une maladie infantile peu connue, diagnostiquée seulement au bout de six mois. Six mois d'errance médicale difficiles à vivre pour la famille.

D'après les médecins, un enfant tyrannique et une mère dépassée par son fils

Tout commence aux six mois d'Adam, lors de la diversification alimentaire. "Il faisait beaucoup de reflux qui brûlaient son œsophage, il avait des troubles digestifs, a enchaîné les infections ORL, les bronchiolites...", énumère Manon. Des symptômes à répétition qui l'inquiète. Elle essaie alors de chercher des réponses auprès des médecins et Adam est hospitalisé deux fois.

"On a été de pédiatre en pédiatre, on a vu une allergologue, une ORL... Tous avaient le même discours : 'il n'est pas allergique, il n'est pas douloureux. Il a peut-être un petit inconfort mais ce n'est pas grave, comme il a une belle courbe de poids'. Tout allait bien", soupire Manon. D'après le corps médical, Adam serait simplement agité et un enfant tyrannique, que sa mère n'arriverait pas à gérer.

Il y a les médecins, mais aussi l'entourage

"On tombait directement dans les troubles de la relation mère-enfant". Un discours qui la culpabilise. "C'est ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi. Parce qu'il y a les médecins, mais l'entourage aussi s'y met. Des fois, je me disais mais est-ce que je suis pas folle ? Est-ce que ce n'est pas moi qui le rends malade comme ça ?"

Un diagnostic au bout de six mois d'examens

Manon et son mari trouvent alors refuge sur Internet, via des forums ou des réseaux sociaux. Ils y lisent des témoignages d'autres parents et mettent peu à peu des mots sur ce qu'ils vivent. Après six mois de recherches, ils rencontrent enfin une allergologue à Amboise. Le verdict tombe : Adam est polyallergique alimentaire avec asthme du nourrisson.

"Il est allergique à énormément de choses, essentiellement les protéines de lait animal, les œufs, le maïs, l'amande, la carotte, la vanille..." Des allergies aux aliments ingérés, mais aussi à certains médicaments. "La vanille est contenue dans la majorité des médicaments pour enfants, sauf que ce n'est pas toujours indiqué sur l'étiquette. Il faut appeler les laboratoires", explique Manon.

Un message d'espoir pour d'autres parents

Ces allergies sont, en plus, avec des symptômes retardés, ce que les médecins ont du mal à diagnostiquer. "Tout ce qui est allergie immédiate, avec des œdèmes, de l'urticaire, c'est très connu, reconnu et diagnostiqué. Mais pas encore les allergies retardées, les tests sont plus compliqués à faire, il faut laisser des patchs un certain nombre d'heures pour voir les éventuels symptômes".

Aujourd'hui, Adam va mieux, grâce à l'accompagnement de l'allergologue. "Il commence à être négatif à certaines allergies, on va pouvoir tranquillement réintroduire certains aliments". Manon veut ainsi porter un message d'espoir à d'autres parents. "Parfois, on sait que notre enfant souffre, il faut se faire confiance. La parole du médecin n'est pas toujours parole sainte."