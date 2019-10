La parvovirose, pas encore d'épidémie en Drôme et en Ardèche, mais une menace pour votre chien

Les chiots sont les plus sensibles à ce virus Parvovirose (photo d'illustration)

Votre chien a des vomissements, des diarrhées nauséabondes ? Il est prostré, ne se nourrit plus ? Attention, il est peut-être atteint par la Parvovirose.

Il s'agit d'un virus mortel, qui crée la panique sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ce virus, très résistant dans la nature, s'attaque aux plus faibles, les chiots pas encore vaccinés de moins de deux mois, et les vieux chiens qui ne sont plus vaccinés (Pour vérifier, chercher le logo CHPL sur le carnet de santé de votre chien).

Vacciné ? Aucun danger

Si vous avez suivi les procédures classiques d'adoption, normalement votre animal est vacciné. Si ce n'est pas le cas, les conséquences peuvent être terribles. Selon le Dr Pascale Cholat, vétérinaire à Montélimar :

Le virus attaque tout le système digestif. Si ce n'est pas soigné, le chien se vidange par les deux bouts, et décède"

Enseigne d'un vétérinaire. Photo d'illustration © Radio France - Philippe Paupert

Suffisant pour faire d'un simple avertissement de vétérinaire de Loriol un buzz énorme au niveau national sur Facebook. Les propriétaires ont peur pour leur chien. Pourtant, pas d'épidémie, juste un nombre un peu plus important d'animaux touchés, qu'on soit dans le Sud Drôme ou le Nord Ardèche. Des dizaines de cas qui ne font pas craindre le pire aux vétérinaires.

Toutes les régions du Sud-Est de la France sont touchées par une recrudescence. La densité est plus importante sur les deux mois écoulés. Mais on arrive à soigner les chiens" Dr Margaux Pinton de Saint Félicien

Si votre animal à de forts vomissements et diarrhées, direction les cliniques, les soins sont faciles si le virus est pris à temps. Et même si votre chien est vacciné, il peut être porteur de ce virus Parvovirose très contagieux.

Si c'est votre chat qui présente ces symptômes de vomissements et diarrhées, il peut s'agir du typhus, très présent en ce moment et dangereux.