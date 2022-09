La pénurie d'orthophonistes en Picardie met en péril la prise en charge des patients

La Picardie est en pénurie d'orthophonistes ! Les chiffres de la Fédération nationale de la profession, datés du printemps 2022, parlent d'eux-mêmes. On compte moins de 15,5 praticiens dans l'Aisne, 15,9 dans l'Oise pour 100.000 habitants, on est à 28,3 dans la Somme. Quand on est à plus de 36,4 dans les Hauts-de-France et 33 pour 100.000 habitants au niveau national. Conséquence, des délais d'attente qui s'allongent - six mois, un an voire un an et demi - et des patients contraints d'avaler des kilomètres pour leur suivi.

Jusqu'à un an d'attente pour un rendez-vous chez l'orthophoniste

Après son cancer de la langue, Michel, habitant de Saint-Quentin, ne pouvait ni parler ni manger. Sa femme, Évelyne, cherchait en urgence un orthophoniste : "On a téléphoné quasiment à tous les orthophonistes de Saint-Quentin : personne ne voulait prendre mon mari. Il a été placé sur deux listes d'attente qui n'ont jamais rappelé. À l'époque, on était un peu perdus, il a déjà eu du mal à accepter son quatrième cancer. Il lui fallait absolument un suivi orthophoniste pour pouvoir parler normalement."

Quand on peut, on essaye malheureusement de prioriser certaines demandes — Lucie Brizard, orthophoniste à Amiens

Une praticienne d'Amiens finit par prendre Michel en charge, après de multiples appels. Après le soulagement, il faut s'organiser pour les trajets en taxi, car Évelyne travaille : "Il faut demander une dérogation à la Sécurité sociale ; au début, il y allait tous les quinze jours, c'était très fatiguant pour lui".

En Picardie, on compte six à douze mois d'attente, voire même jusqu'à dix-huit mois. Tout cela peut avoir de graves répercussions explique Lucie Brizard, orthophoniste et membre de la Fédération nationale des orthophonistes : "Les rééducations précoces, notamment après des accidents vasculaires cérébraux (AVC), sont très importantes ; dans le cas d'un AVC, la meilleure phase pour récupérer c'est six à douze mois. Or, on peut avoir des délais assez longs pour une prise en charge en orthophonie ; on essaye quand on peut de prioriser, malheureusement, certaines demandes." Chez les enfants, notamment atteints de troubles autistiques, l'absence de suivi orthophonique peut aussi avoir des répercussions sur leur progression.

Augmenter le nombre d'étudiants en orthophonie est urgent, selon la Fédération nationale de la profession

La Fédération nationale des orthophonistes réclame plus d'étudiants dans cette filière, à laquelle on accède par concours. Cette année, le numérus clausus est de 937 en France, 37 à l'université Picardie Jules-Verne. "Cela veut dire qu'une promotion de 37 élèves vient d'être recrutée ; elle va sortir dans cinq ans, explique Lucie Brizard. On note que maintenant, le recrutement est un petit peu plus local : on a l'impression qu'il y a un peu plus des étudiants qui restent en Picardie pour travailler. Cette année, on a entre cinq et sept étudiants qui restent dans la région : on a quelques installations à Amiens, du côté de Compiègne et il y en a aussi dans l'Aisne. On grappille une ou deux orthophonistes sur la région tous les ans, tous les deux ans. Mais la situation reste compliquée malgré tout", conclut la praticienne.