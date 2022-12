La pénurie de Doliprane pour enfants en partie liée à la "surconsommation" durant l'été

Le Doliprane pour enfants, l'un des médicaments les plus couramment utilisés en France, est de plus en plus compliqué à trouver en pharmacie. Pierre-Olivier Variot, président de l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine (USPO) et pharmacien à Plombières-lès-Dijon (Côte d'Or) s'inquiète ce mardi sur franceinfo d'une "tension d'approvisionnement qui se transforme en pénurie, essentiellement sur les formes pédiatriques du Doliprane et du paracétamol".

S'il y a toujours des livraisons de médicaments dans les officines, celles-ci se font de manière "très partielle", constate-t-il. "Je viens de recevoir ce matin un carton que j'attendais depuis 12 jours", donne-t-il en exemple. Cette tension sur le Doliprane pour enfants est en parie dûe à la "surconsommation", estime le représentant, principalement "cet été où il y a eu des consommations de paracétamol dans le monde entier à cause du Covid-19, de la crise sanitaire, et cela a fait qu'on n'a pas pu refaire les stocks, alors qu'on se sert d'habitude de l'été pour reconstituer les stocks".

Mais pour Pierre-Olivier Variot, cela n'explique pas tout. Il fait notamment part de mouvement sociaux chez l'entreprise pharmaceutique Sanofi : "Les camions ne partent pas et ne peuvent pas livrer les pharmacies". Des tensions existent également sur le facon de verre, "on n'est pas suffisamment approvisionné pour pouvoir [les] fabriquer".

Quelles alternatives pour soigner les enfants ?

Heureusement, les pharmaciens ont la possiblité de trouver des alternatives pour soigner les enfants. "En fonction du poids de l'enfant, on peut basculer sur des formes réservées à l'adulte ou sur des sachets, ce qui permet de pouvoir combler le manque. On a la possibilité de transposer sur de l'Advil en sirop ou éventuellement de l'Aspegic nourrisson si l'enfant n'a pas de contrindication à prendre ce médicament", explique le représentant.

Outre le Doliprane, d'autres médicaments sont concernés par ces tensions, notamment l'Amoxicilline, un antibiotique de première intension donné chez l'adulte et chez l'enfant. Une tension qui se répercute sur d'autres antibiotiques "puisqu'on n'a pas le volume d'Amoxicilline nécessaire", constate Pierre-Olivier Variot. Selon lui, "toutes les classes de médicaments sont en rupture. Des ruptures qui sont vraies dans certains cas et dans d'autres qui sont plus dues à quelque chose qui est plus opaque dans la chaîne de transmission du médicament".

Le représentant de l'USPO appelle les patients à ne pas faire de stocks. "Le médicament n'est pas un bien de consommation. C'est un produit que l'on prend au bon moment, parce qu'on en a besoin. Donc ne faisons pas de stock et permettons à toute la population d'avoir ces médicaments, surtout que dans les formes adultes, on arrive régulièrement à s'en sortir en passant d'une marque à l'autre, d'un laboratoire à l'autre", conclut-il.