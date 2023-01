La pénurie de médicaments n'épargne pas la Vienne

Si vous êtes allés en pharmacie récemment, vous l'avez peut-être constaté. Certains médicaments manquent ou sont rationnés. C'est notamment le cas pour le paracétamol, l'amoxicilline, certains sirops pour la toux ou des corticoïdes.

"En rupture totale"

La situation s'est amplifiée tout au long du mois de décembre. À tel point que la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a annoncé la semaine dernière que des réunions hebdomadaires avec l'agence du médicament vont se tenir. L'objectif sera de faire un point sur les stocks, les problèmes d'approvisionnement et harmoniser la répartition.

Dans la Vienne, les officines doivent déjà composer avec ces pénuries. "Sur l'amoxicilline, on est au cœur de la tempête, explique Thomas Lhervois, pharmacien aux Couronneries à Poitiers. Les formes pour les enfants sont en rupture totale. Pour les adultes, nos stocks sont quasi épuisés. On reçoit en moyenne une boite par jour alors qu'il nous en faudrait 50."

Les raisons de cette crise sont nombreuses. Il y a une hausse de la demande en médicament avec différentes épidémies qui sévissent en ce moment. Dans le même temps, les usines avaient réduit la production pendant le Covid, faute de demande. La production des principes actifs est aussi délocalisée hors de l'Europe.

Des pharmacies obligées de s'adapter

En attendant une amélioration, la situation qui n'est pas évidente à gérer pour les pharmacies. "On est dans le flou total sur les livraisons. On est obligé de s'adapter, déplore Thomas Lhervois. Sur le doliprane en sirop, on limite à une ou deux boites maximum. Et sur les antibiotiques, on a des recommandations d'adaptation. Par exemple, si on a une angine, on ne va pas donner de l'amoxicilline mais de la Cefpodoxime par exemple".

La situation pourrait encore se dégrader. La Chine, grande productrice de paracétamol, a annoncé rationner une partie de sa production pour faire face à la vague de Covid qu'elle rencontre.