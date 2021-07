La perspective d'une canicule combinée à une 4ème vague de Covid donne "des sueurs froides" au CHU de Bordeaux

"Le plan canicule, on sait gérer, le dispositif Covid, aussi, mais si nous avons les 2 en même temps cet été avec cette fameuse 4ème vague, j'en ai déjà des sueurs froides!". Nathalie Salles, la chef du pôle gérontologie du CHU de Bordeaux résume parfaitement l'état d'esprit des soignants du CHU de Bordeaux et dans les 2 Ehpad dont il assure le fonctionnement (à Lormont, et Pessac). A l'heure ou le plan canicule se remet en place progressivement, le CHU de Bordeaux se dit prêt à gérer un éventuel épisode de fortes chaleurs cet été, mais aura une épée de Damoclès au dessus de sa tête: l'arrivée d'une éventuelle 4ème vague de Covid à craindre dès la fin du mois de Juillet, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Des renforts de personnels maintenus

Pour la 2ème année consécutive, les personnels du CHU de Bordeaux se préparent donc à gérer un éventuel épisode de fortes chaleur, avec le déclenchement du plan canicule décidé par la préfecture. Un plan qui en amont s'est déjà traduit concrètement par la réalisation de travaux de rafraichissement au sein des différents sites du CHU avec l'installation de climatisations, ou l'achat de 1000 ventilateurs pour un coût de 2 millions d'euros. L'autre volet opérationnel de ce plan consiste à la mobilisation de personnels supplémentaires en cas d'activation du niveau orange ou rouge. "Evidemment, nous avons dû réadapter ce plan à la période actuelle en maintenant les personnels qui étaient déjà mobilisés sur le Covid" - explique Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux - _"ce qui peut créer certaines difficultés de recrutement dans certains services, mais nous tentons d'y répondre au mieu_x" poursuit-il. Par ailleurs, le CHU de Bordeaux a également maintenu sa cellule de crise Covid, dans la perspective de cette 4ème vague. Chaque semaine, l'hôpital surveille les nouvelles admissions liées au coronavirus.

Pour l'instant au CHU de Bordeaux, nous n'avons pas de hausse des hospitalisations liées au Covid mais nous restons extrêmement vigilants - Yann Bubien

Des soignants parfois épuisés

Au sein des services, le son de cloche est un peu différent. "Les soignants sont épuisés" explique Nathalie Salles, "car ils viennent de vivre une année très compliquée et on besoin de partir en vacances" poursuit-elle. "Et en face, nous avons des patients qui à cause du Covid ont énormément perdu en autonomie et il faudra donc plus de personnels pour s'en occuper, ce qui m'inquiète beaucoup."

A l'heure actuelle, tous les personnels du CHU ont pu prendre leurs vacances d'été assure le directeur. Mais certains seraient amenés à être rappelés si la situation venait à se dégrader fortement.