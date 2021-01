"La peur du covid a pris le pas sur la peur du vaccin" dans une maison de retraite de Mende

Les retraités de la résidence Piencourt à Mende vont recevoir ce mardi 12 janvier à 10 h matin une première injection. La vaccination va concerner 60 % des résidents. Tous ont donné leur consentement. Un chiffre qui a triplé en moins d’un mois.

Trois fois plus de résidents convaincus en un mois

Les résidents n'étaient que 20 %, il y a encore quelques semaines à vouloir se faire vacciner. "Mais entre-temps, l’établissement a été touché par le virus et la peur du covid à pris le pas sur la peur du vaccin." De chambre en chambre, Romain Vidal le directeur de l’établissement est ainsi venu prévenir les résidents : "c’est bon pour le vaccin".

Face à lui notamment, Marie, 84 ans, impatiente de se faire vacciner : "moi, je souhaite me faire vacciner pour enfin revoir mes petits-enfants. Je ne l’ai pas vu depuis le mois d’avril et il me manque. On doit tous aller se faire vacciner". Comme Marie, trente résidents vont se faire vacciner ce mardi matin dans cette maison de retraite. Ils étaient seulement dix il y a un mois

"La peur du covid a pris le pas sur la peur du vaccin. Le virus a touché l’établissement à Noël, des résidents ont été infectés et moi aussi, j’ai été touché. Ça a vraiment changé la vision des résidents." Romain Vidal, le directeur de l’établissement au micro France Bleu Gard Lozère

