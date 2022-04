La pharmacie du CHR de Metz-Thionville coordonne traitements et vaccins anti-Covid à l'échelle de la Moselle

L'épidémie de Covid faiblit en Moselle mais les chiffres restent élevés. La préfecture de la Moselle, l’Agence régionale de santé et le CHR de Metz-Thionville rappellent l’importance des traitements contre le Covid et de la deuxième dose de rappel du vaccin, pour les personnes fragiles.

L'épidémie de Covid continue de reculer en Moselle mais les chiffres restent élevés. Au 24 avril, le taux d'incidence était de plus de 724 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le département, soit une baisse d’un peu plus de 32% en une semaine, selon les données du gouvernement. A cette même date, 1071 cas positifs étaient confirmés chaque jour en Moselle, soit une baisse, dans les mêmes proportions.

Dans ce contexte le CHR de Metz-Thionville, la préfecture et l'Agence régionale de santé ont souhaité communiquer sur l'importance des traitements pour éviter les formes graves du Covid et sur la deuxième de dose de rappel du vaccin, pour les personnes fragiles. Une conférence de presse avait lieu ce mercredi, à l’hôpital Mercy.

Trois traitements anti-Covid pour les personnes fragiles

Le CHR coordonne la pharmacie pour les établissements de santé de Moselle, il reçoit, stocke et redistribue les traitements et vaccins aux établissements qui en font la demande.

Trois traitements contre le Covid sont notamment disponibles dans la pharmacie du CHR de Metz-Thionville. Le Paxlovid, du laboratoire Pfizer, à prendre par voie orale, dans les 5 jours à partir du début des symptômes. On trouve aussi deux anticorps monoclonaux : l'Evusheld (Tixagévimab/Cilgavimab), en prévention pour les patients fragiles et le Xevudy (Sotrovimab), pour les patients positifs au Covid.

"C’est principalement pour les patients atteints de lourdes comorbidités. Les patients de plus de 90 ans ou les patients qui ont un déficit de l’immunité. Les patients non hospitalisés peuvent en bénéficier aussi", explique Alexia Hermitte, pharmacienne au CHR de Mercy.

une diminution des hospitalisations d’environ 85%

Pour savoir si vous êtes éligible au traitement contre le covid, c’est à votre médecin traitant de décider. "Ce qui est important, c’est que le patient reste en contact avec son interlocuteur privilégié, son médecin traitant. C’est lui qui décide en fonction des comorbidités du patient, s’il y a besoin du traitement. Si c’est le cas, le médecin contactera le 15 (SAMU), il définira si il y a besoin du traitement et organisera la prise en charge du patient", explique le docteur Gregory Rondelot, chef du pôle pharmacie au CHR de Metz-Thionville.

L’utilisation de ces traitements permet d'éviter les formes graves et la saturation des hôpitaux. "Il est difficile de chiffrer l’efficacité des traitements mais on sait par exemple qu’avec le traitement par voie orale, le Paxlovid, on est sur une diminution des hospitalisations d’environ 85%. Cela va nous éviter l’hospitalisation chez les patients fortement immunodéprimés, les patients âgés, si le traitement est pris relativement précocement", dit le docteur Céline Robert, infectiologue au CHR.

Vaccin : une deuxième dose de rappel

Les autorités comptent également sur la deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid, toujours pour les personnes fragiles. "Les immunodéprimés, ceux qui sont suivis pour une chimiothérapie, les greffés d’organe ou ceux qui ont plus de 80 ans, ces patients-là, il faut s’attacher à relancer la vaccination. On sait qu’elle perd de son efficacité et que le taux d’anticorps diminue avec le temps. Il faut donc que ces patients aient la dose de rappel, dans les 6 mois si on est dans le créneau 60-79 ans et dans les 3 mois pour ceux qui ont plus de 80 ans. Si on a contracté le Covid il n’y a pas longtemps, dans ce cas-là, il faut considérer que le Covid sera la dose de rappel, uniquement si le Covid a été fait moins de 3 mois après la dernière dose de vaccin", dit le docteur Céline Robert.

Actuellement en Moselle, au moins 801 735 personnes sont complètement vaccinées contre le Covid, sur un peu plus d'un million d'habitants.