La pharmacie du Russey réintègre ses nouveaux locaux

La pharmacie du Russey déménage encore, mais cette fois-ci pour de bon, dans ses nouveaux locaux à la sortie du village. Forcé d'abandonner son officine toute neuve en face du supermarché, le pharmacien, Thierry Noël s'était installé dans des préfabriqués place de la mairie depuis fin août. Ce jeudi 12 novembre, la série de déménagements prend fin et l'officine, plus grande et plus moderne, rouvre avec en prime, un nouveau service de livraison.

Un litige avec le pharmacien de Bonnétage

En début d'année dernière, la pharmacie a quitté le centre pour s'agrandir et créer un pôle médical à côté du supermarché. Mais cette installation n'était pas du goût du pharmacien du village d'à côté, à Bonnétage. Il avait saisi le tribunal administratif au motif que son collègue du Russey s'était trop éloigné du bourg, et il avait obtenu gain de cause.

A la suite de cette décision, Thierry Noël, le pharmacien du Russey, avait profité d'un changement de réglementation pour déposer une nouvelle demande de déménagement qu'il a obtenu, à la condition d'attendre trois mois avant de réintégrer ses nouveaux locaux.

à lire aussi Doubs : Au Russey, la pharmacie toute neuve obligée de fermer

A partir de la fin août, la pharmacie se réinstalle sur son ancien site, place de la mairie, mais dans des pré-fabriqués puisque ses anciens locaux ne sont plus disponibles. Ces allers-retours prennent fin ce jeudi. La pharmacie quitte le centre bourg.

Nouveaux locaux, et nouveau service de livraison pour les malades du covid

Pendant ces déménagements, Thierry Noël avait mis en place un service de livraison pour ses clients. Une offre très demandée en cette période de coronavirus, par tous les malades atteint de la covid notamment. "Depuis le reconfinement j'ai doublé le nombre des livraisons, j'en suis à une dizaine par jour", explique le pharmacien.