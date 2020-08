La photo du jour avec l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Opération de sensibilisation, d’information et de pédagogie au centre commercial des 4 As, sur l’obligation du port du masque c'était ce jeudi ... aussi bien au niveau des passants que des commerçants pas toujours en règle avec la législation ....

L’information sur le port du masque visait les commerçants. Photo ER /Pascal CHEVILLOT

"Je peux entendre que porter un masque avec cette chaleur est désagréable », reconnaît Mme Martin, directrice de cabinet du préfet. « Mais c’est un moyen de faire reculer la propagation du virus. Nous agissons très en amont pour prévenir une nouvelle saturation des urgences. "

Durant une bonne heure, les policiers -dirigés par le commandant Christophe Jan pour la police nationale et Laurent Cnudde, le responsable de la police municipale- ont fait de l’information, de la sensibilisation et de la pédagogie auprès des habitués des 4 As et des commerçants.

Un vingtaine de personnes ont été rappelées à l'ordre et un récalcitrant verbalisé ...

Des usagers sans masque sont rappelés à l’ordre. Photo ER /Pascal CHEVILLOT

38 euros : c'est l'amende que l'on encourt si l'on ne porte pas de masque au centre-ville de Belfort à partir de vendredi

Cette initiative risque d'être à nouveau reconduite ....

Article à retrouver dans l'Est Républicain Belfort en page 5.