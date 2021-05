La piscine d'Abbeville rouvre ses portes ce lundi

Sur les 12 piscines et centres aquatiques de la Somme, seuls les bassins extérieurs d'Abbeville et de l'Aquapôle d'Amiens rouvrent à tous avant le 9 juin. A l'Aqua'BB, on peut de nouveau se baigner dès ce lundi 17 mai.

A Abbeville, le bassin extérieur de la piscine l'Aqua'ABB rouvre ses portes ce lundi 17 mai à 16h30. C'est la première piscine de Picardie à le faire aussi tôt. Il ne pourra y avoir que 48 nageurs maximum dans le bassin extérieur de 50 mètres. Ce sera sans inscription. Les abonnés n'auront pas à remplir une fiche de renseignement puisque la piscine possède déjà leurs coordonnées pour les contacter en cas de problème sanitaire. Ceux qui prendront une entrée à l'unité devront remplir une fiche. Le bassin extérieur ne peut pas rester ouvert en cas de pluie. Surveillez bien la météo sur la page facebook de la communauté d'agglomération de la baie de somme ou appelez le standard au 03.22.24.05.69. Les horaires d'ouverture, le lundi, mercredi et vendredi: de 16 h 30 à 19 h et le mardi et jeudi: de 8 h à 9 h, et de 12 h 15 à 14 h.A

A l'Aquapôle d'Amiens le bassin extérieur rouvre ce mercredi 19 mai à 7h. En semaine, le centre ouvre de 7h à 20h30. Et le week-end de 8h à 19h30. Tout se fera sur inscription sur moncentreaquatique.com

Les autres piscines ouvrent aux mineurs et aux clubs dès le 19 mai. Pour les autres nageurs il faudra attendre le 9 juin avec des jauges à 50% pour la plupart des établissements.