Covid-19 : la moitié du personnel positif, la piscine de Saint-Jean-de-Luz fermée pour "quelques jours"

La piscine municipale de Saint-Jean-de-Luz est fermée depuis ce lundi et pour "quelques jours" à cause de la crise sanitaire. Six employés sur douze ont été testés positif au Covid-19 selon la mairie, et trois autres attendent les résultats de leur test. Parmi ces cas positifs, cinq maîtres-nageurs sur sept sont touchés. Dès lors, il est impossible d’accueillir le public "dans des conditions de sécurité normales et habituelles". Les usagers inscrits aux cours et activités de la piscine vont être contactés individuellement, et les séances programmées vont être reportées. Néanmoins, l'accueil des associations reste assuré par les clubs aux horaires habituels.