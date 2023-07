La plage de Charavines fermée temporairement en raison de la présence d'une bactérie

La plage de Charavines, a été fermée ce mardi 4 juin au matin par la municipalité après une analyse d'eau montrant la présence d'une bactérie, annonce la commune sur Facebook. Selon le maire Bruno Guillaud-Bataille il s'agit "d'entérocoques", bactérie susceptibles de provoquer des infections.

Présence isolée ou non ?

La fermeture de cette plage s'accompagne du déclenchement d'une procédure, sous la conduite de l'ARS, agence régionale de santé, sur toutes les autres plages du lac, à Paladru, Le Pin et Montferrat, afin de savoir si cette bactérie est présente partout ou non. Plus d'informations à venir en fonction des résultats de ces analyses.