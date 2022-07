La plage du Touquet interdit la cigarette, une première sur la côte d'Opale

Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage : c'est interdit par un arrêté municipal qui est entré en vigueur ce samedi 9 juillet. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs.

C'est une première dans la région. Depuis ce samedi 9 juillet, il est interdit de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. La mairie l'a interdit par arrêté municipal mardi 5 juillet. C'est déjà le cas à Marseille, Nice et Ouistream par exemple, mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une de nos plages de la côte d'Opale. Il est toujours possible de fumer sur la digue et dans les restaurants de plage.

La moitié des déchets de la plage sont des mégots

Céline écrase sa cigarette sur la digue du front de mer, juste en face du tout nouveau panneau "Plage sans tabac". Elle a dû remonter pour ne pas fumer sur le sable : "C'est interdit partout et on fait avec. Alors si c'est interdit sur la plage, il suffit d'aller autre part ! On n'est pas là pour déranger ceux qui sont à côté de nous, si l'on fume, c'est propre à nous."

Mais les mégots représentaient jusqu'ici plus de la moitié des déchets ramassés sur la plage. Au point de gêner Vincent et Florence, deux habitués : "Quand les enfants font leurs pâtés de sable, on trouve des mégots, il nous arrive aussi de marcher sur des mégots... C'est la moindre des choses pour ceux qui fument de ne pas laisser leurs déchets dans le sable."

Des arguments que comprend Charles, un jeune fumeur Douaisien. Mais lui aurait préféré un entre-deux au lieu d'une interdiction stricte : "Par exemple, des espaces réservés aux fumeurs, comme ça, il n'y ni gêne pour les voisins ni amende !"

Mais le but est aussi de faire changer les habitudes explique Denis Calouin, premier adjoint au maire du Touquet "Comme quand vous êtes au restaurant et que vous remontez sur la digue, là vous pouvez aller monter sur la digue. Au-delà du geste environnemental, c'est aussi un signal fort pour la santé des personnes, notamment contre le tabagisme passif."

Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents, avec des amendes jusqu'à 38 euros.