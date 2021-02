La plateforme téléphonique pour des rendez-vous vaccination ferme en Ardèche

La plateforme téléphonique départementale de l'Ardèche mise en place par la préfecture et le département a été victime de son succès. Elle a reçu 30 000 appels en quelques semaines et il y a aujourd'hui 13 000 personnes qui ont appelé cette plateforme et ont été mises en liste d'attente.

Or aujourd'hui chaque fois que des créneaux de rendez-vous se libèrent il faut tenter de trouver des places pour vacciner les personnes de la liste d'attente et il n'y a plus de créneaux pour les personnes qui tentent de s'inscrire sur le site internet sante.fr.

La réalité c'est qu'il n'y pas assez de doses de vaccins pour faire face à la demande. La plateforme en prenant des rendez-vous par téléphone ne résolvait pas le problème du nombre de doses.

Aujourd'hui en Ardèche, le seul moyen de se faire vacciner est de prendre rendez-vous sur le site sante.fr. Un site qui répond invariablement que vu la forte demande, il est impossible de vous donner un rendez-vous.