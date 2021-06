La PMA revient encore une fois de plus devant l'Assemblée nationale

Et de trois ! Troisième fois que le projet de loi sur la bioéthique revient devant l'Assemblée nationale. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Décidément ce texte n'arrive pas à être adopté par les députés. Certains et pas forcément toujours du même courant politique s'y sont opposés à chaque fois. Au centre de ce texte, la PMA, la procréation médicale assistée. 10 ans que les femmes qui veulent un enfant et qui sont en couple avec une autre femme l'attendent. Plus d'un millier d'amendements avaient été déposés. De nombreuses manifestations pour demander que la loi enfin soit adoptée ont été organisée. Le mois de juin va remettre le sujet sur le devant de la scène avec peut-être cette fois-ci une fin pour se serpent de mer législatif.