La pneumologue Irène Frachon appelle à se faire vacciner contre le Covid

En cette journée "Tous vaccinés ? On en parle" sur France Bleu, la pneumologue et lanceuse d'alerte brestoise Irène Frachon appelle à une vaccination de masse contre le covid.

Principe, ARN, effets secondaires, bénéfices, risques et avenir : Irène Frachon détaille ses arguments en faveur de la vaccination en cette journée spéciale "Tous vaccinés ? On en parle" sur France Bleu.

La pneumologue brestoise et lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator estime qu'on est là dans une situation de "transparence" bien loin de l'affaire du Mediator. Elle appelle à se faire vacciner avec les vaccins à ARN pour éviter les formes graves du Covid.

"Le vaccin en tant que médecin de terrain je l'utilise depuis des dizaines d'années. C'est un principe séduisant. Ça permet d'informer notre système immunitaire des dangers potentiels. Et ça devrait normalement séduire les adeptes des médecines naturelles puisqu'on s'appuie sur un principe naturel.

L'ARN Messager a été mis au point au début de l'année. Cette technologie qui n'est pas une manipulation génétique est très intéressante. Ça permet de présenter au système immunitaire une sorte de portrait robot du coronavirus, il n'y a même pas d'adjuvant et cet ARN va être très vite détruit.

Aujourd'hui pas loin de cinq milliards de personnes ont reçu une dose à ARN. Il y a des effets secondaires mais ils sont très rares. Par exemple pour le Médiator, c'était 100% de risques et 0 bénéfice. Et tous les effets secondaires avaient été cachés. Là, les effets secondaires sont publics, il y a une transparence totale. On sait que c'est 1 chance pour 100.000 pour les effets secondaires sérieux alors même que la maladie est dangereuse. On le voit aux Antilles où la mortalité est élevée.

Les effets secondaires graves, il y en a eu, et c'est dramatique, notamment avec Astra Zenaca. Les vaccins à ARN ont très peu d'effets secondaires. Il n'y a pas eu de morts en France imputables à ces vaccins. Il y a eu quelques myocardites inflammatoires, globalement sans gravité."