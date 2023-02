La police lance un appel à témoins sur l'affaire du "naturopathe" Eric Gandon

Eric Gandon est dans le viseur de la justice depuis la mort d'une femme de 44 ans, le 12 août 2021 , dans un château qu'il louait à Noyant-de-Touraine (Indre-et-Loire). Elle était venue de Paris pour participer à un stage de jeûne prolongé et ne devait pas manger pendant une ou plusieurs semaines, sans aucun suivi médical. Après sa mort, celui qui se présente comme "naturopathe" avait décidé de poursuivre son stage, malgré tout. La préfecture avait dû prendre des arrêtés pour le lui interdire .

Quatre victimes déjà identifiées

Une information judiciaire a été ouverte le 18 août. Au cours des investigations, l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) a identifié quatre autres victimes qui avaient déposé plainte contre lui, dont deux mortes entre-temps : un sexagénaire qui souffrait d'un cancer en phase terminale mort en juillet 2020, un mois après avoir participé à un stage et une jeune femme qui souffrait d'un cancer du foie, en rupture de traitement, qui avait suivi un stage entre mai et septembre 2021 et est morte en mars 2022. Les deux autres plaignantes ont participé à ce stage d'août 2021 et s'y sont senties en danger.

Les enquêteurs souhaitent recueillir de nouveaux témoignages de personnes ou de proches ayant participé à l'une de ces cures.

Eric Gandon a été placé en garde à vue le 10 janvier 2023, tout comme son fils de 25 ans, qui l'aidait à se faire connaître. Ils ont été présentés à un juge d'instruction le 12 janvier et ont été mis en examen. Le père a été placé en détention provisoire. Le fils, poursuivi uniquement pour "exercice illégal de la médecine", a été placé sous contrôle judiciaire. 32 000 euros ont été saisis chez le gourou. Ces stages étaient facturés "plusieurs centaines, voire milliers d'euros, sans prise en charge des frais d'hébergement" et duraient d'une à six semaines, précise le parquet. Tous les deux contestent les faits qui leur sont reprochés.