Coronavirus : la police scientifique de Lille met son matériel au service du CHU d'Amiens

"C'est un coup de chance, on était justement en train de changer de machine, donc on en a deux en ce moment", explique-t-on au laboratoire de la police technique et scientifique de Lille. C'est l'un des cinq labos en France de l'institut national de police scientifique, qui effectue les analyses ADN sur toute la zone au nord de Paris, et même de la Normandie à l'Alsace. Il a prêté vendredi une machine qui sert habituellement à travailler l'ADN retrouvé sur les scènes de crime au CHU d'Amiens. Elle va servir pour le dépistage du coronavirus.

Un "cube carré" à plusieurs dizaines de milliers d'euros

Cette machine, "elle n'est pas impressionnante", dit-on du côté des experts de la police scientifique de Lille. Un "gros cube carré, de 60 cm de côté", qui fait de la PCR, pour Polymerase Chain Reaction en anglais, autrement dit qui réplique un fragment d'ADN en un grand nombre de copies. "On s'en sert pour traiter l'ADN retrouvé sur un scène de crime, une tâche de sang sur un vêtement, ou un objet qui a été touché par une main, et sur lequel il y a très peu de cellules qu'on retrouve", explique le laboratoire.

La machine va servir au dépistage du coronavirus

En changeant les réactifs, elle va pouvoir servir pour analyser le code génétique des patients suspectés d'être atteints du Covid-19, pour les dépister et confirmer le diagnostic. Et ainsi permettre au CHU d'Amiens d'augmenter sa capacité à tester les patients. L'hôpital est confronté au manque de machines et de réactifs pour effectuer ces tests depuis le début de l'épidémie. Et ce genre de machine coûte "plusieurs dizaines de milliers d'euros", dit-on au laboratoire de la police. Qui a toujours sa seconde machine pour travailler sur les enquêtes de police.