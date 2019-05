La polyclinique d'Auxerre à la pointe de la prise en charge du cancer de la prostate

Auxerre, France

C'est une première dans le département ! Ce cartographe permet à la fois de diagnostiquer, localiser et suivre la maladie de façon très précise.Il a couté 180 000 euros.

Plus de 70 000 cas recensés

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme, avec plus de 70 000 cas recensés chaque année en France. C'est aussi un de ceux qui se soigne le mieux rappelle le Docteur Nordin Deffar , urologue à la polyclinique d'Auxerre : " le cancer de la prostate est un cancer d'évolution lente, il est le plus fréquent chez l'homme mais la majorité des cancers pris en charge aujourd'hui sont des cancers avec une espérance de vie après traitement qui approche les 95 à 100% . Il n'y a pas de malheur monstrueux à avoir un cancer de la prostate , il faut surtout se faire dépister tôt."

Moins de risque infectieux

Le cancer de la prostate , lorsqu'il est détecté de façon précoce, se soigne plus facilement. La biopsie (petit prélèvement tissu ou organe) est l'examen le plus fiable . Il est facilité grâce à ce nouvel appareil explique le Dr Nordin Deffar : " on fait des irm de prostate aujourd'hui avant qui nous permettent de voir les cancers significatifs. En les voyant, l'appareil Trinity, en intégrant les images d'irm, permet de biopser sur ces zones significatives la prostate et de donner plus de précisions sur l'étendue du cancer dans la prostate. Donc moins de biopsies inutiles. L'appareil permet d’éviter des biopsies par le rectum et de ne pas amener de bactéries dans la prostate. On peut faire des biopsies avec beaucoup moins de risque infectieux."

Localiser précisément les cellules cancéreuses de la prostate grâce à Trinity peut permettre une thérapie plus ciblée. Le toucher rectal et une prise de sang sont deux examens qui seront réalisés en premier lieu lorsqu'une maladie de la prostate est suspectée.

Dans plus de neuf cas sur dix, le cancer de la prostate est diagnostiqué chez les personnes de plus de 50 ans .