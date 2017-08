La polyclinique de Limoges 7e meilleure clinique de France selon Le Point !

Il fait bon se faire soigner à Limoges ! Le magazine Le Point vient de sortir son classement annuel des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. La polyclinique de Limoges est considérée comme la 7e meilleure clinique du pays sur 573. Le CHU de Limoges est classé 27e sur 582 hôpitaux.

Le magazine Le Point vient de sortir son classement annuel des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Et le Limousin est très bien représenté. En particulier la polyclinique de Limoges, considérée comme la 7e meilleure clinique du pays sur 573. Un bond de 13 places par rapport au dernier classement. Pour arriver à ce palmarès, nos confrères ont établi des classements pour 70 spécialités différentes. Et la polyclinique de Limoges est classée dans 17 de ces spécialités en arrivant 6 fois dans le Top 10. Elle est considérée comme la 2e meilleure clinique de France pour le traitement de la cataracte. 4e pour la rétine et l'incontinence urinaire, mais aussi 5e pour le cancer du côlon ou de l'intestin, 7e pour les varices et 8e pour la proctologie.

Le CHU de Limoges, le CHS Esquirol et la Clinique des Cèdres à Brive également classés

Un classement 2017 qui met aussi en avant les bons résultats, du CHU de Limoges, considéré comme le 27e meilleur hôpital de France sur 582. Si le CHU n'obtient qu'un seul Top 10, pour le traitement du cancer de la prostate, il est classé dans 32 des 70 spécialités passés au crible. A noter, sa 13e place pour le traitement des calculs urinaires. L’hôpital de la mère et de l'enfant obtient 3 distinctions. Il est considéré comme le 29e meilleur hôpital pour le cancer du sein, 30e en termes de pédiatrie, et 37e pour les amygdales et les végétations. A côté de cela, la clinique des cèdres à Brive est classée parmi les meilleures pour la prothèse du genou et la prothèse de la hanche, alors que le centre hospitalier de Brive, est plus particulièrement reconnu pour les infarctus du Myocarde.

Sachez aussi que pour les maladies mentales, le CHS Esquirol est classé 17e pour le traitement de la schizophrénie et 27e pour la dépression. Des classements à retrouver dans le dernier numéro du magazine Le Point.