La polyclinique du Val de Sambre à Maubeuge se porte mieux

L'établissement qui a du se séparer de sa maternité et de ses 17 salariés est toujours en redressement judiciaire, mais il va mieux, et la direction veut faire taire les rumeurs de fermeture de la polyclinique qui propose même de nouvelles activités et recrute.

Depuis le début du redressement judiciaire il y a 6 mois, avec la réorganisation des services, et la fermeture de la maternité, l'activité est en hausse assure le directeur Yves Carlier, plus de 15% pour les soins de suite, par exemple ou encore plus de 20% pour l'hospitalisation à domicile.

L'établissement propose même de nouvelles activités notamment dans ses domaines de pointe comme l'urologie, où il a investi dans du matériel qui permet de traiter les calculs urinaires, traitement qui avant ne pouvait être fait qu'à Valenciennes dans le secteur, explique Sophie Fondu, la directrice des soins infirmiers. Le secteur gériatrie devrait aussi être développé.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

La polyclinique a aussi renforcé son partenariat avec l'hôpital public pour être complémentaire et non plus un concurrent, en misant sur les forces de chacun des établissements, chirurgie pour la polyclinique, et médecine pour l'hôpital.

Grâce à cette embellie, le tribunal de commerce de Valenciennes a prolongé de 6 mois la période de redressement, et le directeur espère bien être tiré d'affaire après cette période.