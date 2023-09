La population s'inquiète de ne plus avoir de médecin à Saint-Yrieix en Charente

La maison médicale de Saint-Yrieix avait ouvert ses portes il y a un an seulement

A Saint-Yrieix-sur-Charente, près d'Angoulême, la population s'inquiète pour sa santé. La maison médicale, ouverte il y a tout juste un an avec quatre médecins, a fermé ses portes jeudi soir. Il n'y avait plus que deux médecins, pour une patientèle de 2600 à 3000 personnes. Deux manifestations concurrents ont rassemblé, jeudi soir, respectivement 250 à 300 personnes, et 150 patients, avant de fusionner. Une délégation d'une vingtaine de personnes a été reçue, dans la soirée, par le maire de Saint-Yrieix.

Le rassemblement des habitants de Saint-Yrieix, signataires d'une pétition du Collectif des Arédiens © Radio France - Pierre MARSAT

Plusieurs pistes existent : la mairie va proposer aux deux praticiennes d'être salariées. L'idée d'une maison de santé pluridisciplinaire, avec d'autres professionnels de santé (infirmières, kinés, ostéopathes, dentistes...) est aussi sur la table.

Le département de la Charente dispose déjà de trente-deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires, c'est le plus fort taux pour toute la Région Nouvelle-Aquitaine. A L'Isle-d'Espagnac, par exemple, deux nouveaux médecins vont bientôt rejoindre leurs confrères pour un total de 8 médecins sur la commune.

La banderole du collectif citoyen © Radio France - Pierre MARSAT

En attendant qu'une solution pérenne soit trouvée, l'Agence Régionale de Santé va organiser, avec l'Assurance Maladie, une aide d'urgence pour les malades qui souffrent de pathologies graves. C'est le médiateur de la CPAM qui va démarcher les médecins de toute l'agglomération d'Angoulême.

