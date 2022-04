La posture et l'alimentation au cœur d'un colloque médical à Lamalou les Bains

Qu'est ce qui nous fait tenir et vivre debout du matin au soir ? Notre posture, notre équilibre, nos mouvements. Parfois même la manière dont on s'alimente. Une cinquantaine de médecins sont rassemblés pendant deux jours pour un colloque à Lamalou les Bains sur la prise en charge de pathologie fonctionnelle chronique invalidante.

Ce colloque est organisé par le Docteur Serge Belhassen, médecin de médecine physique et réadaptation à Montpellier. Depuis 20 ans, il travaille pour améliorer la santé des gens en s'appuyant sur tout ce qui peut toucher à l'équilibre du corps. "Le corps, est complexe parce que multidisciplinaire. L'équilibre, c'est l'oreille, c'est les yeux, c'est les pieds, c'est le corps. Et malheureusement, notre médecine a évolué de telle façon que chacun ayant sa spécialité, personne n'avait développé cet aspect. Les premiers à avoir globalisé la prise en charge, c'est Pierre-Marie Gagey et Bernard Hubert, qui sont les premiers à s'être posé des questions dans les années 60."

Travailler sur l'équilibre global du corps en réglant des soucis sur la mâchoire, les yeux, la langue, les pieds

Le docteur Belhassen a monté une équipe il y a 20 ans à Lamalou les Bains, convaincu qu'il y avait une manière d'aborder les douleurs autrement. "Pendant quelques années, quand j'étais à l'hôpital, je recevais des lombalgies, on leur faisait une semaine de rééducation, les gens sortaient un peu mieux. Et puis je les revoyais trois mois après, parce que les douleurs étaient là de nouveau. Donc c'est qu'il y avait quelque chose qu'on appréhendait pas : le système de l'équilibre en travaillant sur la mâchoire, la langue, les yeux. On sort de la médecine universitaire mais quand je vois les résultats, je trouve que c'est intéressant."

L'intolérance au gluten ou aux protéines de lait pourraient être à l'origine de certaines maladies dégénératives

Le docteur Serge Belhassen a ajouté à sa manière d'aborder la médecine et le traitement des douleurs, la micro biotique. "On sait que au niveau digestif et au niveau du corps, on a autant de bactéries sur le corps que de cellules et que ces bactéries vivent en symbiose avec nous, c'est à dire qu'elles ne sont pas agressives. Elles ont juste besoin de vivre, nous aussi, et on travaille dans un équilibre. Quand ce microbiote ne fonctionne pas normalement, il arrive des problèmes. Quand on a une maladie de Parkinson, c'est souvent un problème au départ d'intolérance à une substance au gluten. Et quand on arrête le gluten strict, on voit des choses qui s'améliore et c'est écrit. Et le plus important, s'appelle la perméabilité membranaire. C'est à dire que quand vous mangez quelque chose, vous avez normalement une barrière immunitaire qui ne laisse rien passer de toxique. Quand vous avez des problématiques de perméabilité, il y a des produits qui ne devraient pas passer. On sait que les maladies dégénératives ont une grande part liée à cette perméabilité membranaire. "

On a des résultats sur les maux de tête, les reflux gastriques, la fatigue, les artères

Il ne s'agit pas de demander à tous les patients de supprimer le gluten ou les protéines de lait. Un questionnaire permet déjà de déterminer ceux et celles pour qui un régime pourrait permettre d'améliorer l'état de santé. Mais le docteur Belhassen est convaincu des résultats : "Chez certains patients, en supprimant le gluten ou les protéines de lait ou des deux, au bout de trois semaines on a des résultats sur les céphalées, les reflux gastro œsophagien, la fatigue, les artères. _Et une fois qu'on a ce résultat, les gens sont étonnés et on leur demande de manger une pizza aux quatre fromages. Et là, c'est eux qui vous disent "_c'est bon, j'ai compris. Je sais que j'ai un problème."

Aujourd'hui, si l'on en croit le Docteur Belhassen, si vous réglez les problèmes de posture et les problèmes de microbiote, on règle plein de problèmes avec des moyens simples. C'est tout l'objet de ce colloque médical qui va durer deux jours à Lamalou les Bains ce jeudi et vendredi.

