La préfecture de l'Hérault lance un simulateur de vaccination pour savoir quand vous serez éligible

La préfecture de l'Hérault lance un simulateur de vaccination. L'idée est de vous dire quand vous serez éligible à la vaccination selon votre âge et votre état de santé.

Pour vous permettre de savoir si vous êtes éligible à la vaccination contre le covid-19 et si non, à partir de quand vous le serez, la préfecture de l'Hérault lance un simulateur de vaccination selon l'âge, la profession et l'état de santé

On vous demande votre âge, votre profession (notamment si vous êtes soignant ou pompier) et votre état de santé en réponse de quoi vous avez le verdict : éligible ou non-éligible, avec un calendrier approximatif.

La préfecture précise que ce simulateur n'enregistre pas vos données personnelles et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.

Un moteur de recherche du centre de vaccination le plus proche

Le site fait également un point en temps réel du nombre de personnes qui ont reçu une première injection, rappelle les prochaines grandes étapes de la campagne de vaccination, ainsi que les vaccins autorisés à ce jour.

Il propose également un moteur de recherche qui vous indique le lieu de vaccination le plus proche de chez vous.