La Préfecture de la Mayenne lance un appel aux dons de matériel de protection pour le personnel soignant

Tunique, charlotte, visière en plexiglas, et bien sûr un masque FFP2 : les médecins du centre covid bénéficient d'un maximum de protection. Et évitent ainsi aux patients suspects de se mélanger avec le reste de la patientielle.

Afin de faire face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans notre région, le besoin en équipements des personnels soignants est important et reste soutenu explique la Préfecture de la Mayenne même si "la mobilisation de tous, entreprises et particuliers, a permis de collecter des masques pour répondre aux besoins prioritaires et urgents, témoignant ainsi de la solidarité des Mayennais".

Celles et ceux qui sont en première ligne dans ce combat doivent assurer leur mission dans des conditions de sécurité sanitaire optimales.

En collaboration avec l'Agence Régionale de Santé, les services de l'Etat vous demandent de vous signaler si vous posséder des surblouses, de gants jetables, des surblouses en tissu manche courte/longue, des tabliers plastiques jetables, des lunettes et visières de protection, des charlottes et des surchaussures : "particulier, entreprise ou collectivité, vous disposez de ces équipements ou souhaitez proposer une solution alternative innovante en matière d’équipements de protection, prenez contact auprès du Centre Hospitalier de Laval à l’adresse suivante : covid-soutien@chlaval.fr"