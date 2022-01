La Préfecture de la Mayenne revoit sa copie : port du masque obligatoire en extérieur dans 11 communes

Après la décision du tribunal administratif de Nantes suspendant l'arrêté obligeant le port du masque en extérieur partout en Mayenne, la Préfecture a revu sa copie avec un nouvel arrêté publié ce vendredi. L'obligation ne concerne plus que 11 communes, les plus peuplées du département.

La Préfecture de la Mayenne a pris un nouvel arrêté ce vendredi sur le port du masque en extérieur, deux jours après la décision du tribunal administratif qui avait suspendu sa première décision prise le 31 décembre 2021. Cette fois, les différences entre zones urbaines et zones rurales ont été prises en compte.

Face à la rapide propagation du virus de la Covid-19, la Préfecture oblige le port du masque en extérieur pour toutes les personnes de plus de 11 ans, entre 7h et 21h, dans les communes mayennaises les plus peuplées: Laval, Château-Gontier, Mayenne, Bonchamp, Changé, Craon, Ernée, Evron, L'Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin. Une obligation qui ne s'applique pas aux parcs, aux abords des rivières et dans tous les espaces naturels peu fréquentés.

Dans les autres communes, détaille la Préfecture, le port du masque est obligatoire en extérieur sous conditions, dans les moments d'affluence, près d'un supermarché, sur un marché, dans une file d'attente, près d'un complexe sportif, dans tous les rassemblements ou réunions réunissant plus de 10 personnes, par exemple.

Cet arrêté prendra effet ce samedi 22 janvier jusqu'au 1er février. A partir du 2 février, on pourra enlever le masque dans la rue partout en France, une des mesures annoncée par le gouvernement dans le cadre de la levée progressive des restrictions sanitaires.