La préfète de l'Ardèche durcit les règles de confinement

A nouveau le même constat. Certains ardéchois prennent des libertés avec les règles de confinement. Les sorties sans autorisation dérogatoire sont en augmentation selon la préfecture. Les routes sont de plus en plus fréquentées avec des infractions au code de la route plus nombreuses. Enfin sous prétexte de drive, un rassemblement d'une quarantaine de personnes a été découvert ce week-end sans que les mesures barrières soient respectées.

Plus de sorties à deux

La préfète a donc décidé de renforcer les règles de confinement lors des deux week-end prolongés. Entre le jeudi 30 avril à 18 heurs et le lundi 4 mai à 8 heures, il sera interdit de sortir à deux adultes. Un seul adulte avec des enfants de moins de 16 ans pour toute sortie. Qu'il s'agisse de faire les courses ou de se promener.

Idem pour le week-end prolongé du 8 mai. L'interdiction court du jeudi 7 mai 18 heures au lundi 11 mai 8 heures.