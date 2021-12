La préfète de la Haute-Vienne annonce des restrictions supplémentaires pour le réveillon du jour de l'An

La préfète de la Haute-Vienne a décidé, ce jeudi, de mettre en oeuvre plusieurs restrictions sanitaires à l'occasion du réveillon de la Saint Sylvestre. Les restaurants et bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 2h du matin et les rassemblements seront interdits sur la voie publique.

La préfète de la Haute-Vienne, Fabienne Balussou, a décidé de renforcer les mesures sanitaires dans tout le département à l'occasion du réveillon de la Saint Sylvestre, comme l'a fait quelques heures auparavant la préfète de la Corrèze.

Ainsi, tous les bars et restaurants devront fermer à 2 heures du matin maximum. Aucune dérogation ne sera accordée pour une ouverture plus tardive comme il est de tradition pour le réveillon du nouvel An, et les autorisations de certains établissements (bars de nuit, etc...) sont suspendues. Cette décision s'applique jusqu'au 2 janvier inclus.

Pas de dancing pour la Saint Sylvestre

Par ailleurs, les soirées dansantes et les activités de danse sont interdites du 31 décembre 2021, 18h00, jusqu’au 2 janvier 2022 inclus, dans les établissements recevant du public et sur la voie publique.

Interdiction également des regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des rassemblement à caractère musical, du vendredi 31 décembre 2021 au lundi 3 janvier inclus. La consommation d'alcool est également impossible sur la voie publique durant cette période.

En Haute-Vienne, plus de 4500 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés entre le 1 er et le 28 décembre 2021 : c’est le 2e mois le plus fort depuis le début de la crise sanitaire. À ce jour, 59 personnes sont toujours hospitalisées, dont 15 en réanimation.