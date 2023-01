La préfète de la Loire fait la tournée des services publics pour la Saint-Sylvestre

La dernière soirée de l'année 2022, la préfète de la Loire, Catherine Séguin, l'a passé en compagnie du personnel soignant et des forces de l'ordre. En début de soirée, ce samedi 31 décembre, la préfète a rencontré les sapeurs-pompiers, les régulateurs du SAMU, le personnel des urgences de l'hôpital de Saint-Etienne. Catherine Séguin s'est ensuite rendue au commissariat et à la gendarmerie. Au total, 475 sapeurs-pompiers et 250 forces de l'ordre étaient mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

ⓘ Publicité

L'occasion surtout, de prendre la température des services en crise, notamment à l'hôpital qui subit une triple épidémie (grippe, bronchiolite et COVID). La situation était tendue la semaine dernière, explique le directeur de l'hôpital, Olivier Bossard à la préfète, "nous avons mis une semaine à pouvoir hospitaliser tout le monde, mais grâce aux volontaires, nous avons pu ouvrir des lits et prendre en charge tous les patients". Aux urgences pédiatriques, aussi, il a fallu ouvrir des lits pour faire face à l'explosion de cas de bronchiolite. Désormais, c'est une épidémie de grippe qui menace les urgences de Saint-Etienne.

Les urgences de Feurs fermées

Un seul médecin est présent aux urgences de Feurs ce week-end, alors la direction a pris la décision de ne pas prendre en charge les patients arrivant en ambulance ou avec les sapeurs-pompiers**, jusqu'à lundi 2 janvier, 9h**. C'est Montbrison et Roanne qui prend le relai. En revanche, les urgences "piétons", c'est-à-dire celles et ceux qui se rendent à l'hôpital par leur propre moyen seront bien pris en charge.

Les médecins généralistes toujours en grève

Les cabinets de nombreux généralistes sont toujours fermés jusqu'à ce lundi 2 janvier. Depuis une semaine, ils sont en grève pour demander la revalorisation de la consultation à 50 euros. Au centre d'appels du SAMU, on confirme une hausse d'activité sur cette période, mais difficile de dire s'il s'agit d'une conséquence directe de la mobilisation des médecins généralistes. Malgré tout, pour éviter le scénario-catastrophe, la préfecture a réquisitionné une trentaine de médecin. Un recours proposé par l'agence régionale de santé (ARS). Chaque médecin réquisitionné a donc dû ouvrir son cabinet pour une journée de travail.