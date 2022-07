La première image du télescope James Webb dévoile des galaxies formées il y a 13 milliards d'années

Elle est enfin là ! Après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi soir aux yeux du monde. Ce somptueux cliché montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

L'image la plus profonde et la plus claire de l'Univers lointain

Cette première image scientifique et en couleur du télescope géant marque un jour "historique", selon le président américain Joe Biden. C'est lui qui a révélé cette première image, "la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers lointain jusqu'ici", a déclaré la Nasa qui va publier ce mardi les autres images prises par le télescope James Webb, le plus puissant jamais envoyé en orbite.

Une image infrarouge

Cette photographie est une image infrarouge. La lumière, après avoir parcouru un tel chemin, s'est étirée, passant du spectre visible à l'infrarouge, une longueur d'onde invisible pour des yeux humains, mais pas pour ceux de James Webb.

Le télescope a visé l'amas de galaxies SMACS 0723 et fait apparaître aussi des objets cosmiques très lointains situés derrière lui, un effet appelé lentille gravitationnelle. L'image, qui fourmille de détails, a été prise en un temps d'observation de 12,5 heures. Elle montre ainsi des milliers de galaxies, dont certaines structures "n'ont jamais été vues auparavant", selon la Nasa.

Début d'un travail de recherche sur ces galaxies lointaines

Le travail de recherche débute donc tout juste. "Les chercheurs vont bientôt commencer à en apprendre plus sur les masses, âges, histoires et compositions" de ces galaxies, a ajouté l'agence spatiale américaine. Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope James Webb a pour mission d''explorer les premiers âges de l'Univers.